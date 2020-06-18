登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

屏安醫院行政副院長楊欣正與院內登山社成員，本月6日登來義棚集山失聯11天，本月16日獲救，楊昨天開刀手術，術後恢復良好，屏安醫院院長黃文翔到醫院探視時談到，楊曾幾度感到絕望，陸續聽到吹哨聲、鞭炮聲等，「知道一直有人在找他」，支持著他的求生意志。

黃文翔說，楊欣正受困山區期間，「有幾度是絕望的，那個地方人走不到，他曾呼救，但瀑布水聲太大，蓋過他的聲音」。

黃文翔說，楊欣正迷途山區的前3天還是可以走的，之後就摔傷了，倒在瀑布附近，看得到瀑布卻喝不到水，就一直躺著。原本手上有個寶特瓶，後來連寶特瓶、眼鏡都掉了，視線變得模糊，一度絕望。