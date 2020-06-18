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影／登山失聯獲救楊欣正6小時手術治療 醫師佩服堅強意志力

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

登山失聯11天獲救的屏安醫院行政副院長楊欣正16日獲救後送屏東基督教醫院醫療照護，屏基組醫療團隊，17日安排手術，歷時6小時手術，術後恢復良好，意識清醒，除傷口疼痛外，目前沒有其他併發症。神經外科主治醫師廖振傑說，佩服楊副院長堅強的意志力。

屏基由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊，17日下午手術治療，手術時間6小時，術後恢復狀況穩定。

廖振傑說，副院長楊欣正因高處墜落，身體多處外傷及胸腰椎骨折合併脊髓損傷，術後恢復良好，意識清醒，除傷口疼痛外目前無其他併發症，暫時仍需在加護病房觀察，未來仍有相關復健計畫待完成，若恢復順利，預計應能恢復正常行走功能。

廖振傑說，現階段楊副院長體力仍虛弱，後續需要營養支持，需要體力克服身體創傷。楊副院長的心理狀態很堅強，這次事件最重要就是意志力堅持，

廖振傑說，若以一般人來遇到類似傷勢，約一周可到門診復健治療，以楊副院長情況來看，因為頭部開放性傷口，加上營養狀況不是很理想，會需要多一點時間觀察，出院時間可能要兩周以上。後續會安排專業復健團隊，復健計畫協助回到正常生活。

屏基指出，許多親友聞訊關心，因為楊副院長仍需靜養休息，目前謝絕訪客探視。

屏基神經外科主治醫師廖振傑說明屏安醫院副院長楊欣正術後的情況。記者劉星君／攝影
屏基神經外科主治醫師廖振傑說明屏安醫院副院長楊欣正術後的情況。記者劉星君／攝影

復健 手術 醫師

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