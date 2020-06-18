聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／登山失聯獲救楊欣正6小時手術治療 醫師佩服堅強意志力
登山失聯11天獲救的屏安醫院行政副院長楊欣正16日獲救後送屏東基督教醫院醫療照護，屏基組醫療團隊，17日安排手術，歷時6小時手術，術後恢復良好，意識清醒，除傷口疼痛外，目前沒有其他併發症。神經外科主治醫師廖振傑說，佩服楊副院長堅強的意志力。
屏基由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊，17日下午手術治療，手術時間6小時，術後恢復狀況穩定。
廖振傑說，副院長楊欣正因高處墜落，身體多處外傷及胸腰椎骨折合併脊髓損傷，術後恢復良好，意識清醒，除傷口疼痛外目前無其他併發症，暫時仍需在加護病房觀察，未來仍有相關復健計畫待完成，若恢復順利，預計應能恢復正常行走功能。
廖振傑說，現階段楊副院長體力仍虛弱，後續需要營養支持，需要體力克服身體創傷。楊副院長的心理狀態很堅強，這次事件最重要就是意志力堅持，
廖振傑說，若以一般人來遇到類似傷勢，約一周可到門診復健治療，以楊副院長情況來看，因為頭部開放性傷口，加上營養狀況不是很理想，會需要多一點時間觀察，出院時間可能要兩周以上。後續會安排專業復健團隊，復健計畫協助回到正常生活。
屏基指出，許多親友聞訊關心，因為楊副院長仍需靜養休息，目前謝絕訪客探視。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言