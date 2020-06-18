小琉球浮潛失蹤4天 家屬PO文祭出百萬重金找人

屏東小琉球日前，一名台籍巫姓男子與一名韓籍友人一同到小琉球杉福海域浮潛。兩人不幸發生一死一失蹤的意外，盡管事發至今已過4天，家屬仍抱持希望，並在臉書貼文表示，尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲大體則願意給20萬，並期盼能盡快尋獲巫男。

據了解，巫男和韓籍友人，於14日到小琉球杉福海域浮潛，直到15日有另一批潛水客，於杉福漁港外左側約12公尺深的海域，才發現一名身穿黑色泳褲的男子陳屍在水下，於是報請岸巡人員到場救援。

經調查，從岸上的2輛租用機車，與當地車行監視器畫面，才發現該名男子為與巫男同行的韓籍友人，雖然韓籍男子於15日尋獲，但同行的巫男目前仍下落不明。