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小琉球浮潛失蹤4天 家屬PO文祭出百萬重金找人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東小琉球日前，一名台籍巫姓男子與一名韓籍友人一同到小琉球杉福海域浮潛。兩人不幸發生一死一失蹤的意外，盡管事發至今已過4天，家屬仍抱持希望，並在臉書貼文表示，尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲大體則願意給20萬，並期盼能盡快尋獲巫男。

據了解，巫男和韓籍友人，於14日到小琉球杉福海域浮潛，直到15日有另一批潛水客，於杉福漁港外左側約12公尺深的海域，才發現一名身穿黑色泳褲的男子陳屍在水下，於是報請岸巡人員到場救援。

經調查，從岸上的2輛租用機車，與當地車行監視器畫面，才發現該名男子為與巫男同行的韓籍友人，雖然韓籍男子於15日尋獲，但同行的巫男目前仍下落不明。

海巡人員仍持續在海面與岸際搜索當中，截至目前為止仍尚無進展，巫男家屬也在昨天下午於臉書社團發文表示，邀請意願協助搜救的人員於今晨上午7時可在杉福漁港的萬將千歲廟集合，若有尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲大體則願意給20萬，表示感謝。

巫姓男子家屬在臉書貼文表示，尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲大體則願意給20萬。記者陳弘逸／翻攝至臉書
巫姓男子家屬在臉書貼文表示，尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲大體則願意給20萬。記者陳弘逸／翻攝至臉書
海巡人員仍持續在海面與岸際搜索當中。記者陳弘逸／翻攝
海巡人員仍持續在海面與岸際搜索當中。記者陳弘逸／翻攝

小琉球 紅包 屏東

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