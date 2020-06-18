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影／婦人停機車坐路旁休息 越南移工強騎機車致她受傷
台中市民林姓婦人今天清晨將機車停在復興北路與德吉街口，她坐在路旁休息，未料，越男移工范男路過見機車鑰匙未拔，涉嫌強騎機車離去，林婦制止時右手臂受傷，范嫌騎機車逃離，經台中市警三分局員警循線查獲，全案由警方處理中。
警方調查，今天清晨5時33分，林姓婦人將機車停放於南區復興北路與德吉街口，自己則坐在路旁休息，未料越南移工范男（27）徒步行經該處，發現該部鑰匙未拔取之機車，見有機可趁，欲將機車騎走。
被害人林女見狀上前制止，兩人拉扯間，林女右手前手臂受傷，機車也遭范男強行騎走，市警三分局勤工派出所員警獲報後趕抵現場，將被害人林女送醫治療。
警方立即發動線上警網於轄內重要路口攔截圍捕。今晨6時42分，立德所巡邏員警於旱溪西路與東門路口發現范男騎乘被竊機車蹤影，立即不動聲色攔下范男盤查，范嫌坦承機車為他所竊取，全案由警方帶回派出所釐清案情後依法偵辦。
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