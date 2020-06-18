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街頭出手毆友人竟只是為叫醒酒醉的他 民眾嚇到報警
酒醉誤事！新北市林口區一名60歲藍姓男子昨天晚間路倒在馬路上，被同行的61歲徐姓友人出手連打了幾拳，民眾路過以為兩人在打架報警處理，警方到場後才發現兩人為友人關係，徐是為了叫醒藍男才會出手打人，雙方皆表示不願提告，後續交由警方聯繫雙方家屬帶回。
據悉，藍男昨天晚上與友人聚會飲酒，未料他因不勝酒力，聚餐結束離開餐廳後路倒在明志路一段與楓江路口，同行61歲徐姓友人見十分危險，欲將藍拉離馬路，藍卻躺在地上不動，更發起酒瘋，徐無奈下跨坐到藍男身上，連賞他幾拳想把他叫醒，未料卻被路過民眾誤會，以為兩人打架報警處理。
警方到場後，發現兩人渾身酒氣，先將人帶回派出所進行保護管束，經詢問才知道兩人是朋友，因藍男喝醉躺在馬路上十分危險，徐為叫醒他才會出手打人，雙方事後也表示不願提告，由警方聯繫家屬帶回。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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