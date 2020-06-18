男子小琉球浮潛失蹤 女兒祭出百萬懸賞

家住彰化員林市的巫姓男子前往小琉球浮潛失蹤，巫男女兒透過友人日前在臉書貼文，呼籲大家幫忙搜尋她的父親，如果找到生還者可以獲得新台幣100萬元，尋獲遺體可獲得20萬元。

海巡署南部分署16日發布新聞稿表示，一名韓國籍遊客被發現趴在小琉球杉福漁港外左側深12米的海底，已死亡，而同行的台籍巫姓友人仍下落不明。

海巡署表示，海巡人員在杉福漁港左側岸際發現2輛租用機車，循線找到當地車行並調閱監視器發現，機車是由巫男及一名韓籍男性遊客在14日下午1時許租用，依外型特徵研判，尋獲遺體應為韓籍遊客。

巫男的女兒得知父親失蹤消息，趕到屏東小琉球關心搜尋情形，巫女的友人也在臉書和小琉球相關的社團貼文，指巫女想要找到她的父親，要拜託潛水教練加入搜救行列，家屬也願意支付相關費用；如果找到生還者，願意包紅包100萬元，如果尋獲遺體，也願意包20萬元，希望大家幫忙尋人。