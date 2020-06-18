詐騙集團連換3身分 就要73歲老婦銀行密碼遭警阻
台北市73歲卓姓女子日前接到詐騙電話，對方接連假冒3身分，包括中華電信人員、警政署警員及檢察官，欲引誘卓女將名下銀行帳號、密碼全盤說出，幸警方獲報及時趕到她家，阻止她上當。
當時，詐騙集團先假冒中華電信人員向卓女稱「妳有一筆電信帳單欠款未繳」，卓女回「我沒有啊」，此時電話轉接到報案電話，詐騙集團再假冒警政署警員，稱「妳已變成涉嫌人」，要轉交台中特偵組處理。
隨後，詐騙集團又假冒假察官，告訴卓「妳遭他人冒名開立帳戶，該帳戶涉及洗錢重大刑案，妳要證明清白，就給我妳銀行帳號及密碼，我幫妳處理；另外，基於偵查不公開，不要對外說」。
就在卓女半信半疑之際，警方趕到她家，將電話接起，而詐騙集團正好掛斷電話。警方最後向卓細心解釋，這是常見詐騙手法，另要卓到銀行變更帳戶密碼，同時確認帳戶有無款項遭匯出。
該詐騙案，是松山分局中崙派出所警員何彥廷、王晨皙本月2日中午獲報，立刻趕往卓女家中，防止她受騙，幫忙保住財產。
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