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影／海巡驚險救人 男子跳海輕生海巡人員立刻跳下救人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨晚在台中梧棲漁港跳海輕生，在旁原本勸阻的海巡人員見狀，也立刻跳海救人，即時救援成功。

昨晚10點，海巡署第三岸巡隊梧棲安檢所接獲台中港務警察總隊漁港中隊轉民眾報案，一名男子在梧棲漁港浮動碼頭疑似有輕生意圖，海巡人員立即到現場，這名男子情緒低落，海巡人員在旁安撫勸阻，男子突然失控跳港，海巡人員立即下水救人，救起男子。

海巡署表示，昨晚海巡人員試圖安撫男子情緒，同步通報台中港務消防隊防風林消防分隊，男子經勸說後，情緒依然激動未見平復，突然衝向港邊一躍下海，海巡人員也下水救援，救護車已到場，消防人員初步檢查後，雖無明顯外傷，男子精神狀況仍不穩定，將他送到梧棲童綜合醫院治療。

第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助；海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護也盡力守護。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

海巡署人員昨晚在台中梧棲漁港，跳海救回輕生男子。圖／海巡署提供
海巡署人員昨晚在台中梧棲漁港，跳海救回輕生男子。圖／海巡署提供
海巡署人員昨晚在台中梧棲漁港，跳海救回輕生男子。圖／海巡署提供
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海巡署 梧棲

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