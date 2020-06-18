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嘉明海運勝利輪擱淺沉沒 運安會調查結果出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

去年8月嘉明海運公司勝利輪接近布袋商港時，因低潮時刻水深不足，擱淺後進水沉沒。國家運輸安全調查委員會今天發布調查報告，可能肇因為未對事故船舶於全年最大潮汐的最低潮時段進港進行管制。

嘉明所屬勝利貨輪去年8月1日離開澎湖縣龍門尖山港，目的港為嘉義縣布袋商港。船上包含一名船長及六名船員，無載客，裝載雜貨、廢鐵及空櫃十餘個。於備俥準備進入布袋商港，沿航道北側外緣向港口方向前進。

不過於距離港口約0.72浬處，船艏開始向北偏離原航向，船速驟減接近停滯。勝利輪在接近擱淺期間，船長曾操作倒車試圖讓船脫離淺灘，但龍骨以下餘裕水深不足，船舶運轉能力受到限制未能讓船脫困，復加船體受風和漲潮流的影響，將勝利輪推擠移至靠北堤岸邊後擱淺。船長判斷船體進水狀況無法挽救，下令所有船員集合後棄船。事故後，勝利輪賸餘燃（柴）油及滑油皆已回收清除，無環境汙染情況。

對於事故可能肇因，運安會說，事故發生時，布袋管理處剛完成港口監視系統建置，惟未建立船舶管制機制及政策，未對事故船舶於全年最大潮汐的最低潮時段進港進行管制，以致該船因龍骨下水深不足而擱淺。

因此運安會建議嘉明改善所屬船隊管理，並宣導於最大潮汐的最低潮時段，須以安全為優先考量之保守態度及作為，待最低潮時段過後再行進港。

另對於台灣港務公司，運安會說在航道水深未能有效維持情況下，落實並有效執行商港法第33條規定，針對吃水受限或具擱淺風險之船舶，於最低潮時段執行進出港管制。同時改善浚深航道方式，讓疏濬航道淤泥工程持續有效進行，避免類似事故再發生。

嘉明海運公司勝利輪去年8月擱淺時，海巡署出動空拍機。圖／海巡署提供
嘉明海運公司勝利輪去年8月擱淺時，海巡署出動空拍機。圖／海巡署提供

事故 嘉義 澎湖

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