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婦人騎機車誤上國五說是天太熱 難逃機車被拖吊挨罰

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導

一名62歲婦人昨天騎機車要去礁溪市區，誤上國五，警方發現，及時攔停與護送，婦人表示，天氣太熱，誤判路線，但還是要被開罰。

國道公路警察局第九公路警察大隊員警昨天巡邏時，發現有摩托車在國五上行駛，請高速公路局坪林行控中心搜尋影像發現後，員警在頭城出口匝道的T型路口將機車騎士攔停。

了解發現，62歲的吳姓婦人騎機普通重機，誤闖國道，還好及時攔停，依法掣單舉發，通知坪林行控中心派遣拖救車，將機車拖吊排除，並將吳婦護送至平面市區安全處所。

吳婦表示，想去礁溪市區，但因天氣炎熱，誤判道路，才從宜蘭入口匝道上國道。

第九公路警察大隊呼籲，汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，以免誤闖高速公路造成危險也避免受罰。

62歲的吳姓婦人騎機普通重機，誤闖國道，還好及時攔停，依法掣單舉發，通知坪林行控中心派遣拖救車，將機車拖吊排除，並將吳婦護送至平面市區安全處所。圖／警方提供
62歲的吳姓婦人騎機普通重機，誤闖國道，還好及時攔停，依法掣單舉發，通知坪林行控中心派遣拖救車，將機車拖吊排除，並將吳婦護送至平面市區安全處所。圖／警方提供
一名62歲婦人昨天騎機車要去礁溪市區，誤上國五，警方發現，及時攔停與護送。圖／翻攝畫面
一名62歲婦人昨天騎機車要去礁溪市區，誤上國五，警方發現，及時攔停與護送。圖／翻攝畫面

警察 國道

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