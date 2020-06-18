婦人騎機車誤上國五說是天太熱 難逃機車被拖吊挨罰

一名62歲婦人昨天騎機車要去礁溪市區，誤上國五，警方發現，及時攔停與護送，婦人表示，天氣太熱，誤判路線，但還是要被開罰。

國道公路警察局第九公路警察大隊員警昨天巡邏時，發現有摩托車在國五上行駛，請高速公路局坪林行控中心搜尋影像發現後，員警在頭城出口匝道的T型路口將機車騎士攔停。

了解發現，62歲的吳姓婦人騎機普通重機，誤闖國道，還好及時攔停，依法掣單舉發，通知坪林行控中心派遣拖救車，將機車拖吊排除，並將吳婦護送至平面市區安全處所。

吳婦表示，想去礁溪市區，但因天氣炎熱，誤判道路，才從宜蘭入口匝道上國道。