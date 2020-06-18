聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人騎機車誤上國五說是天太熱 難逃機車被拖吊挨罰
一名62歲婦人昨天騎機車要去礁溪市區，誤上國五，警方發現，及時攔停與護送，婦人表示，天氣太熱，誤判路線，但還是要被開罰。
國道公路警察局第九公路警察大隊員警昨天巡邏時，發現有摩托車在國五上行駛，請高速公路局坪林行控中心搜尋影像發現後，員警在頭城出口匝道的T型路口將機車騎士攔停。
了解發現，62歲的吳姓婦人騎機普通重機，誤闖國道，還好及時攔停，依法掣單舉發，通知坪林行控中心派遣拖救車，將機車拖吊排除，並將吳婦護送至平面市區安全處所。
吳婦表示，想去礁溪市區，但因天氣炎熱，誤判道路，才從宜蘭入口匝道上國道。
第九公路警察大隊呼籲，汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，以免誤闖高速公路造成危險也避免受罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言