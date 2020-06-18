中和高壓電塔凌晨突爆炸 民眾嚇傻：像被丟炸彈

新北市中和區福祥路上的高壓電塔，今天凌晨1點55分左右突然爆炸。圖／新北市消防局提供

新北市中和區福祥路上的高壓電塔，今天凌晨1點55分左右突然爆炸，經台電調查，發現是高壓電塔絕緣器破裂導致，雖未導致停電也無人員受傷，但也波及超商玻璃與停放在路邊的8輛轎車，有民眾表示，「爆炸瞬間就像被丟炸彈，整個人快嚇死」。

今天凌晨有網友發現，位在福祥路上的高壓電塔圖爆炸，網友表示，他剛洗好準備睡覺，結果就聽到爆炸的聲音，形容「爆炸瞬間就像被丟炸彈，整個嚇壞」，認為可能是用電量過高，也在PTT發文提醒民眾夏天要節約用電。

新北市消防局接獲民眾通報後，隨即趕到現場拉起封鎖線警戒，消防局表示，起初尚未斷電，無法噴射水柱撲滅火花，待台電人員到場協助斷電後，才可朝電塔旁的電攬終端匣噴水柱，撲滅火勢。

台電表示，經了解後，電塔爆炸時，包含附近超商及8輛車子都受到波及，因當時負載量比較高，導致線路太熱故障，絕緣器（礙子）才會破裂，目前超商員工及車主已向中和分局報案，台電都有在處理。