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國道1號北上湖口路段4車追撞 車流嚴重回堵10公里

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國道1號北上湖口路段4車追撞 車流嚴重回堵10公里

聯合報 / 記者巫鴻瑋陳斯穎／新竹即時報導

國道1號北上湖口路段4車追撞，貨物散落車道導致現場嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號北上湖口路段4車追撞，貨物散落車道導致現場嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝

國道1號北上湖口路段清晨5時許，發生4車追撞意外，造成其中2輛貨車駕駛受傷送醫，1人更因強烈撞擊導致大腿變形，所幸意識清醒暫無生命危險；因掉落物散落車道，國道警方目前封閉外側2線，僅維持內線1車道通行，後方車流回堵至湖口服務區，仍在排除現場當中。

據了解，事故發生在國道1號北上76.7K處，造成3輛大貨車及1輛小貨車追撞一起，其中載運石灰粉的大型貨車及另輛載運油桶的貨車碰撞十分嚴重，導致2車載運的貨物四散在高速公路車道上，佔據北上全線車道。

警消獲報到場時，緊急將其中3名傷勢較為嚴重的駕駛送醫，分別為37歲男子胸口疼痛、33歲的男子有四肢擦挫傷及另名30歲貨車駕駛右大腿變形，皆送往楊梅天成醫院急救，所幸傷者意識清醒，暫無生命危險。

國道警方封閉外側2線道及路肩進行事故排除，僅維持內側1線道通行，目前車流回堵嚴重，已從事故現場回堵至湖口服務區約10公里，提醒駕駛人提早改道；事故發生原因目前尚在釐清當中。

國道1號北上湖口路段4車追撞，貨物散落車道導致現場嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號北上湖口路段4車追撞，貨物散落車道導致現場嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號北上湖口路段4車追撞，貨物散落車道導致現場嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號北上湖口路段4車追撞，貨物散落車道導致現場嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝

事故 國道 車道

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