「Y」路口未打右轉燈遭檢舉違規 法官判決不用罰

苗栗縣頭份市永貞路一段南向台13線、台1線「Y」路口，要打右轉方向燈嗎？苗栗地方法院認定Y字路口近乎直行，且路口前右邊還有巷道，打方向燈反而有誤導之嫌，最近判決撤銷1200元交通違規罰單，公路總局新竹區監理所負擔訴訟費用300元，並給付羅男300元。

苗栗縣一名羅姓男子駕駛小貨車去年10月24日下午5點多，由北往南行經苗栗縣頭份市永貞路一段「Y」字路口，未打右轉方向燈轉彎，遭後方車輛行車紀錄器影片檢舉，頭份警察分局舉發違規，羅男於應到案日期內申訴，新竹監理所仍認違規事實明確，裁罰1200元，羅男不服提起行政訴訟。

羅男主張路口是台1線、台13線並線（永貞路）直行至台13線，同為省道直行，駕駛習慣判斷不需打方向燈，而且岔路並不是直接在路口，而是在約10公尺後，路口是閃光黃燈，依一般駕駛習慣無需於直行打右方向燈，且路口還有右方岔路2條，若打右方向燈卻直行，會讓後方車子會錯意。