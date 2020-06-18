區塊鏈騙局 詐9億 害千人

立委高虹安（右二）與台北市議員鍾沛君（左二）昨天在立院舉行「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會，並邀受害者現身說法。 記者邱德祥／攝影

近年區塊鏈科技與虛擬貨幣交易投資興起，以此為名詐騙吸金案也激增，民眾黨立委高虹安昨表示，國內已千人受害，吸金高達九億元。要求行政機關應善盡督導管理職責，以免更多人上當受騙。

高虹安昨與國民黨台北市議員鍾沛君舉行「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會。現場播放影片，展示業者所製作派發的「信用卡」、「手機網卡」等道具。

受害者Amily說，詐騙者以加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出等話術，引導購買市面常見虛擬貨幣，將錢交付到名為「Cloud Token」平台，以投資「賈維斯計畫—機器人操作套利」；不肖業者號稱發行ＣＴＯ代幣，支付被害人投資獲利，還設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，塑造投資確有獲利，代幣炙手可熱假象。

受害者Benson表示，自己投入二百萬元，目前帳面收益四十萬元，但都無法兌現，本金也無從領回。他說，詐騙者去年底以「反送中」為由，稱位於香港發卡銀行業務受阻無法刷卡，今年初又以「新冠肺炎疫情」導致程式開發進度延緩等藉口，遲遲不願重新開放兌換商品或提領現金，解約退款。

金管會銀行局科長洪振哲說，投資虛擬貨幣前務必了解風險，若提供高出市場行情許多的報酬，可能就與違法吸金、詐騙有關，要提高警覺。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆指出，類似吸金手法層出不窮，只是現在以區塊鏈做噱頭；此類詐騙都有傳銷性質，會積極偵辦。