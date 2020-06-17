懸賞200萬尋人今匯出 救難英雄要用來添購裝備

屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正本月6日登來義棚集山失聯，縣議員鄭清原懸賞200萬尋人，登山嚮導蕭添益與搭擋洪華駿建功，鄭清原今下午匯出獎金，兩人各100萬元，鄭也感謝參與的搜救單位和救難英雄。蕭添益說，獎金要怎麼用，目前還沒太多想法，會用來做為更新設備與日後攀登的準備。

屏基指出，屏安副院長楊欣正昨送到屏基後，目前在加護病房，由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊。

鄭清原說，感謝消防弟兄、搜救人員鍥而不捨的精神，因為堅持到底才能盼到好消息。對最先找到楊欣正的救難英雄蕭添益、洪華駿，鄭清原說，今下午已各匯100萬元給兩人，履行當初承諾。

獎金要怎麼用？蕭添益說，獎金要怎麼用還沒有太大想法，可能會用來更新裝備，也為下一次攀登做準備，以前總是為經費傷腦筋，有這筆經費，可以用來更新裝備。

蕭添益說，這是第一次參與搜救任務，受家屬委託，6月11日第一次入山找人，6月15日再度上山搜尋，也鎖定更不容易抵達的區域，16日再上山時，總算找到楊欣正。