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懸賞200萬尋人今匯出 救難英雄要用來添購裝備

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正本月6日登來義棚集山失聯，縣議員鄭清原懸賞200萬尋人，登山嚮導蕭添益與搭擋洪華駿建功，鄭清原今下午匯出獎金，兩人各100萬元，鄭也感謝參與的搜救單位和救難英雄。蕭添益說，獎金要怎麼用，目前還沒太多想法，會用來做為更新設備與日後攀登的準備。

屏基指出，屏安副院長楊欣正昨送到屏基後，目前在加護病房，由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊。

鄭清原說，感謝消防弟兄、搜救人員鍥而不捨的精神，因為堅持到底才能盼到好消息。對最先找到楊欣正的救難英雄蕭添益、洪華駿，鄭清原說，今下午已各匯100萬元給兩人，履行當初承諾。

獎金要怎麼用？蕭添益說，獎金要怎麼用還沒有太大想法，可能會用來更新裝備，也為下一次攀登做準備，以前總是為經費傷腦筋，有這筆經費，可以用來更新裝備。

蕭添益說，這是第一次參與搜救任務，受家屬委託，6月11日第一次入山找人，6月15日再度上山搜尋，也鎖定更不容易抵達的區域，16日再上山時，總算找到楊欣正。

蕭添益提到，感謝很多消防弟兄的努力，指揮中心非常有效能，每天早上6點整備，開簡短會議，就算有不同意見也能快速整合。

屏東縣議員鄭清原今將懸賞金200萬匯出，感謝搜救單位和救難英雄協助。記者劉星君／翻攝
屏東縣議員鄭清原今將懸賞金200萬匯出，感謝搜救單位和救難英雄協助。記者劉星君／翻攝
屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正本月6日登來義棚集山失聯，縣議員鄭清原懸賞200萬尋人，登山嚮導蕭添益（左）與夥伴洪華駿建功，鄭今天將獎金匯出，兩人各獲100萬元。圖／蕭添益提供
屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正本月6日登來義棚集山失聯，縣議員鄭清原懸賞200萬尋人，登山嚮導蕭添益（左）與夥伴洪華駿建功，鄭今天將獎金匯出，兩人各獲100萬元。圖／蕭添益提供

屏東縣 整形 醫師

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