虛擬貨幣詐騙又起 民眾小心科技話術

「加密貨幣去中心化、交易可追蹤，本金隨進隨出。」這是詐騙科技話術。立委高虹安與台北市議員鍾沛君17日揭露，不肖份子利用話術包裝龐式騙局，引誘民眾購買虛擬貨幣來詐財吸金，呼籲行政機關應盡速釐清權責，善盡督導管理職責，避免再有民眾上當。

詐騙話術大公開

一位男性受害人代表出席記者會表示，詐騙分子用加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出等話術，引導他們自行購買市面常見之虛擬貨幣後，將冷錢包（離線錢包，只有需要交易的時候才會連網）交付名為「Cloud Token」平台，以投資「賈維斯計畫-機器人操作套利」。

民眾黨立委高虹安指出，不肖業者號稱發行CTO代幣，可投資獲利，還設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，塑造出投資確有獲利，代幣熾手可熱之形象。CTO代幣初期確實曾兌換到國外旅遊、飯店住宿、商品禮券等，讓被害人相信帳戶中的CTO可兌可用。

國民黨台北市議員鍾沛君補充，平台業者並設計出多層次的介紹獎金，承諾對加入「計畫」者發放利息收益，導致被害人不僅投入自身積蓄，更呼朋引伴、集資參加，總計約有千人加入，吸收資金達九億元之多。直到今年年初，業者以「平台更新」為由，無預警停止兌換，才發現已經上當。

拒絕區塊鏈騙局

受害人代表也指出，去年業者曾對他們發放「信用卡」，但表示由於「反送中」，位於香港之發卡銀行業務受阻，無法刷卡。今年也用疫情等藉口，遲遲不開放兌換商品或提領現金，解約退款等。4月時，多名被害人代表至台中向業者對質，要求兌現還款，現場遭威脅將刪除全部資料，魚死網破，隨後平台停止運作。

高虹安強調，近年來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易投資興起，許多以此為名的詐騙吸金案也如雨後春筍出現。本起案件雖以科技理財，區塊鏈投資為名，實際上恐怕還是典型的老鼠會吸金。行政機關應盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受此類科技話術所惑，導致更多人上當受騙。

不肖業者號稱發行CTO代幣，設計出定期獲利、推薦獎金等機制，塑造出投資確有獲利，代幣熾手可熱之形象。（photo by 高虹安立委辦公室）

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