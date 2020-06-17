質詢侯友宜未陪總統 綠議員遭恐嚇「大腿要保好」

民進黨新北市議員張志豪昨在議會質詢，新北市長侯友宜不知道蔡英文總統到九份，是不是新聞局失職，未料開始在粉絲專頁、網路遭網友謾罵，今甚至恐嚇「你的大腿要保好」。張志豪今情緒激動的表示，自己有家庭與小孩，對非理性恐嚇感到遺憾。

張志豪說，議員本於職責在議會監督市政，他與團隊都在整理市政與民意的需求，所以資料都可以在攤在民意下檢視，他在議會針對業務質詢，卻遭到非理性言語恐嚇，服務處昨就接到民眾非理性語言嗆聲，他也交代團隊不要理會這些恐嚇。

張志豪也說，這些攻擊能隱藏就隱藏，不希望製造社會激化、對立，今他再為市政、民意質詢，粉專卻被網友說「你的大腿要保好」，因此立即交代辦公室主任，今傍晚前往新北市刑大報案，也盼警方找到這名網友。