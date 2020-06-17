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登山嚮導找到屏安醫院副院長 200萬懸賞金入帳

中央社 / 屏東縣17日電

屏安醫院行政副院長楊欣正獲救後，在送醫過程中雙手抱胸，神情相當痛苦。聯合報系記者陳弘逸／攝影
屏安醫院行政副院長楊欣正獲救後，在送醫過程中雙手抱胸，神情相當痛苦。聯合報系記者陳弘逸／攝影
屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正6日到來義鄉棚集山登山失聯，昨天被登山嚮導蕭添益及洪華駿尋獲，屏縣議員鄭清原今天依約匯出新台幣200萬元懸賞金。蕭添益表示，將更新攀登裝備。

楊欣正登山失聯後，消防局、軍方及民間救難隊每天出動百人次尋人，楊欣正的好友鄭清原懸賞200萬元希望社會大眾協尋，「不論死生，獎金都會發」。

加入搜索行列的蕭添益、洪華駿分別來自台北及台中，2人都是專業的高山嚮導，昨天從斷崖垂降而下找到失聯多天的楊欣正後，讓其親友欣喜感恩。

楊欣正昨天送醫後，醫生診斷沒有內出血、腦出血，但前額撕裂傷、腰椎、胸椎壓迫性骨折，今天接受手術，院方呼籲各界讓他安心靜養。

鄭清原下午3時許將懸賞金匯出，各匯100萬元給蕭添益及洪華駿。

蕭添益、洪華駿下午在返北的路上接受中央社記者電話訪問，蕭添益表示，他與洪華駿獲得的100萬元獎金將用來更新攀登裝備，項目包括攀登繩、帳棚、衣服、炊具等。

另外，蕭添益說，2人也將啟動下一個攀登計劃，至於計劃是什麼，還在想，以往攀登計劃都要靠帶隊登山慢慢存錢，或是小額募款，這筆匯款也將用來實踐攀登計劃。

蕭添益表示，決定協助搜尋楊欣正時，他與洪華駿在南下屏東的路上就聊到，楊欣正失蹤的這幾天，屏東的天氣炎熱，楊欣正應該還有生存的機會，如果真能找到人，不但做了件好事，懸賞金也可用來更新裝備及實踐攀登計劃。

財政部南區國稅局屏東分局接受媒體訪問時指出，這筆賞金，受贈者應納入個人所得申報。對此，蕭添益說，他還不知道這個事，到時會依法申報。

屏東縣 壓迫性骨折

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