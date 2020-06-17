網路交友陷阱多 北市婦警隊授自保6招

現代人透過交友軟體開闢交友圈，卻往往引發許多危機，台北市警察局婦幼警察隊今天傳授隱蔽個資等自保6招，提醒民眾網路交友勿隨意交出個資，維護自身安全以躲過交友陷阱。

北市婦幼警察隊今天發布新聞稿提醒，網路是個廣大平台，因此盡量不要隨便對外告知自己的真實個資，盡量以「匿名」上網。

另外，若有網友要求傳送照片時，也不要輕易交出個人照片或私密照，以免遭有心人廣傳。

針對網路交友詐騙案頻傳，婦警隊表示，天下沒有白吃的午餐，民眾遇到高收益、低付出的工作或無故送禮時，都要格外小心。

如果網友邀約見面，婦警隊建議，可以主動提出要攜伴同行，並選擇白天且人多的地點，勿接受不明飲食，並適時保持警覺。

婦警隊表示，邀約過程中，可以盡量與親友保持聯繫；若遭對方吃豆腐或毛手毛腳，要運用即時反應逃離現場。