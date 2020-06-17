老爸載居家檢疫國中女兒外出考試 被警急call回

入境管制仍未鬆綁，桃園市居家檢疫現有1600餘人，1名甫自中國福建返台的14歲女國中生依規須待在家中居家檢疫14天，未料10日清晨5點竟違規外出，由父親開車載送準備到台北考試，由於手機定位異常，立刻被警方發現，車子才準備要上國道就被警方急call回家，父女倆坦承違反居家檢疫規定外出，警方正彙整資料將交衛生局裁處。

居家檢疫與居家隔離者依規不得外出，但桃園市境內仍不時傳出違規案件，桃園市衛生局指出，迄今接獲86件違規案，已經裁罰77件、累計金額1899萬元，金額自1萬到100萬元不等，其中已有35人繳納罰鍰共745萬元。

最新1件違規案發生在楊梅區，警方指出，1名14歲高姓女國中生6月初從中國福建返台，10日清晨5點多坐上父親的車，準備前往台北市立萬華國中參加考試，由於警方在高女手機設有定位系統，出門沒多久，警方就發現高女離家，立刻通知要求返家，好在發現地早，父女倆車子才準備行駛上國道時，還未到達目的地，及時攔截。