花蓮高溫炎熱 男屋頂工作疑中暑昏迷送醫無大礙

花蓮今天艷陽高照，戶外十分炎熱，一名28歲李姓男子中午在屋頂上工作疑似中暑昏迷，所幸工作夥伴發現打119，緊急送醫後已無大礙。

氣象局持續發出高溫資訊，受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，今天花蓮縣縱谷為紅色燈號，已連續出現攝氏38度的高溫。

花蓮李姓男子今天上午在壽豐鄉一處建築物的屋頂上工作，中午12時許工地準備吃便當時，其他工人撥打李男手機都沒回應，爬上屋頂發現李男昏迷躺在屋頂上，身體發燙，趕緊打119求助，並不斷向他潑水降溫。

花蓮縣消防局第二大隊獲報後，到場用雲梯車將男子搬運下來，送花蓮慈濟醫院急救。

花蓮慈濟醫院表示，救護人員在送醫途中已先為這名男子施打點滴，補充生理食鹽水，他到院時已恢復意識，不過仍滿臉通紅，體溫有攝氏37.8度。

近日天氣高溫炎熱，花蓮慈濟醫院指出，最近因太熱感到不舒服掛急診的病人增多，提醒民眾，天氣熱流汗過多，不要以為多喝水即可；若大量流汗，只補充開水，有可能會造成電解質不平衡。若身體感到不適，應就醫尋求專業治療。