失控師用圖釘刺童手背8下 幼兒園道歉解聘老師

新北市土城區一家私立幼兒園，今被家長在臉書社團爆料，老師疑似用圖釘刺傷學童手背，造成8個小紅點。新北市教育局表示，今早接獲家長陳情，已經派員調查，該師不在園內，但園方表示該師坦承確有此事件，園方依契約解聘，教育局最高可處行為人60萬元，並通報全國不適任教保員系統。

家長表示，孩子因為玩布告欄上圖釘，老師情緒失控拿圖釘刺孩子8次，家長憤而在臉書社團「靠北惡質幼兒園」及「我是土城人 我愛土城區」公開。教育局今天派員至該幼兒園調查，表示體罰可依兒少法，及幼兒教育及照顧法，最高可處60萬元，若情節重大移請司法查察。

該幼兒園稍早發聲明稿表示，針對教保人員體罰幼生事件，已通報教育局相關單位。該園獲悉發生此憾事，深感抱歉，指出是「屬教保人員個人行為」，已立即解聘不在該園服務。