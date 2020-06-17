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交通違規裁罰搞烏龍 「一事不二罰」法官撤罰單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

桃園市莊姓男子是台南市東區崇明路一日式餐飲店老闆，去年6月4日晚間將轎車停在店家附近，警方認他「不遵守道路交通標線之指示、違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」，經桃園市府裁罰2萬元、吊照6個月，台南地院依職權要求市府重新審查，卻未撤銷或變更原裁決，反而對同一違規事實重複處罰，因此撤銷原處分，可上訴。

莊主張，因店面周邊停車不易，偶有違規停車，去年6月4日晚間將轎車停在鄰居門前，同一時間也有數輛機車停在店門口。陳姓員警到場對違規車輛拍照取締，店內客人一聽到外面有警察取締違停，莊和客人馬上往外衝，趕快把車輛移走，他也趕快跳上車子把車輛移往停車場停放，他知道警員有拍照，所以快把車輛移走，但他沒有逃逸的意圖的。

他表示，事後陳以照片逕行舉發時，是用不遵守道路交通標線的指示來舉發，而非用違規停車來舉發，照片明顯可見車輛車燈為剎車燈亮，是他打開車燈準備駛離，避免妨礙交通時腳踩在剎車燈上，實際上他應是違規停車，並非行駛中車輛經警員攔檢拒絕停車接受稽查逃逸。

警方指出，當晚擔服巡邏勤務時，見該車在崇明路前違規停車，當時車上無人，拍照逕行舉發，拍照過程見一男子上前開啟車門並上車發動，他向對方明示請其出示身分證件，但該駕駛非但未出示證件，更直接駛離現場，明顯對於警方依法取締違規有不服動作，全程蒐證完整。

桃園市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例第60條第1項及第60條第2項第3款等規定，分別裁處莊「罰鍰900元」及「罰鍰2萬元，吊扣駕駛執照6個月」，莊不服提行政訴訟。

經台南地院依職職權要求市府重新審查，未料，市府另開裁決書更正舉發違規事實為「違反處罰條例之行為，不聽勤務人員制止」，裁處原告「罰鍰2萬元，吊扣駕駛執照6個月」。

台南地院指出，市府未就原行政處分為重新實體審查及重新開立裁決書，且未在重新開立的裁決書上敘明其作成新裁決為撤銷或變更原裁決，自屬「第二次裁決」，對莊同一違規事實「重複處罰」，違反「一事不二罰」原則。

台南地院表示，市府自承本件經重新審查，莊不依員警指示出示證件，逕自駕車離去行為應為違反道路交通管理處罰條例第60條第1 項所謂「違反處罰條例之行為，不聽勤務人員制止」，而非原裁決書所載「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」，更正舉發違規事實。原裁決裁罰事實違誤外，原裁決書上也未詳載違規地點，且未在重新開立裁決書上敘明新裁決的更正意旨，同一行為重複裁決，自應撤銷。

台南地院依職權要求桃園市交通事件裁決處重新審查，卻未撤銷或變更原裁決，反而對同一違規事實重複處罰，因此撤銷原處分，可上訴。圖／本報資料照
台南地院依職權要求桃園市交通事件裁決處重新審查，卻未撤銷或變更原裁決，反而對同一違規事實重複處罰，因此撤銷原處分，可上訴。圖／本報資料照

警察 違停

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