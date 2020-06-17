警偵破藏身民宅詐騙機房 查獲女首腦600萬跑車

桃園市警局中壢分局宣布偵破詐騙集團機房，並逮捕以劉姓女子為首的6名成員，除清查帳戶所存總詐騙金額共957萬元外，也查獲犯罪工具及劉女5月才入手、市價約600萬元的跑車。

中壢分局副分局長洪漢周表示，中壢分局中壢派出所經多日追查佈線，鎖定以28歲劉姓女子為首的詐騙集團，6人組成「假投資比特幣真詐欺、騙存摺、騙人頭帳戶」三合一詐欺機房，桃園地檢署檢察官昨天下午率警方，分頭突襲集團位於桃園區以洗衣店為掩護的機房及犯嫌住所。

洪漢周指出，警方當場查獲為首的28歲劉女、20歲車手頭林姓男子、21歲騙簿手余姓男子、23歲取簿手陳姓男子、45歲車手徐姓男子及20歲共犯江姓女子，並起獲詐欺用電子設備、手機、銀行存摺、提款卡、武士刀、空氣手槍、大麻，以及劉女5月才入手、市價約新台幣600萬元的跑車一輛。

洪漢周說，這個詐騙集團分工縝密，會先在網路散布投資比特幣消息引誘被害人上鉤，再以虛擬貨幣轉換現實貨幣手續繁複等理由，騙取被害人存摺及提款卡，最後以被害人需加入會員等理由，騙取身分證影本，再藉以申請手機門號，詐取其他被害人錢財。

洪漢周表示，根據警方調查，目前至少有6名受害者，總詐騙金額約新台幣957萬6029元，全案經偵訊後已經依刑法詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市長鄭文燦今天也頒贈破案獎金鼓勵，期望藉此讓民眾看到警方在防疫期間打詐不鬆手，遏止新型態犯罪的能力，也呼籲市民小心網路詐騙陷阱多，遭遇疑似詐騙狀況務必通知警方，共同維護社會治安。