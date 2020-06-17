快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

警偵破藏身民宅詐騙機房 查獲女首腦600萬跑車

中央社 / 桃園17日電

桃園市警局中壢分局宣布偵破詐騙集團機房，並逮捕以劉姓女子為首的6名成員，除清查帳戶所存總詐騙金額共957萬元外，也查獲犯罪工具及劉女5月才入手、市價約600萬元的跑車。

中壢分局副分局長洪漢周表示，中壢分局中壢派出所經多日追查佈線，鎖定以28歲劉姓女子為首的詐騙集團，6人組成「假投資比特幣真詐欺、騙存摺、騙人頭帳戶」三合一詐欺機房，桃園地檢署檢察官昨天下午率警方，分頭突襲集團位於桃園區以洗衣店為掩護的機房及犯嫌住所。

洪漢周指出，警方當場查獲為首的28歲劉女、20歲車手頭林姓男子、21歲騙簿手余姓男子、23歲取簿手陳姓男子、45歲車手徐姓男子及20歲共犯江姓女子，並起獲詐欺用電子設備、手機、銀行存摺、提款卡、武士刀、空氣手槍、大麻，以及劉女5月才入手、市價約新台幣600萬元的跑車一輛。

洪漢周說，這個詐騙集團分工縝密，會先在網路散布投資比特幣消息引誘被害人上鉤，再以虛擬貨幣轉換現實貨幣手續繁複等理由，騙取被害人存摺及提款卡，最後以被害人需加入會員等理由，騙取身分證影本，再藉以申請手機門號，詐取其他被害人錢財。

洪漢周表示，根據警方調查，目前至少有6名受害者，總詐騙金額約新台幣957萬6029元，全案經偵訊後已經依刑法詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市長鄭文燦今天也頒贈破案獎金鼓勵，期望藉此讓民眾看到警方在防疫期間打詐不鬆手，遏止新型態犯罪的能力，也呼籲市民小心網路詐騙陷阱多，遭遇疑似詐騙狀況務必通知警方，共同維護社會治安。

詐騙集團 詐欺 車手

延伸閱讀

一年破獲3團詐騙集團 竹崎警獲頒全國模範警察

影／桃警破獲全台首例三合一詐騙機房 女主嫌僅28歲

大叔自稱歐洲夾帶大麻入台 租豪宅開跑車水耕製毒自售

刑事局破獲話務系統商水房 斷詐騙聯繫與金流

相關新聞

影／碰！ 2個妹想跟著救護車闖紅燈 撞上綠燈不禮讓阿伯

新北市五股消防分隊14日上午9時許，執行急病救護勤務，派遣救護車將患者從五股區御史路護送至淡水馬偕醫院途中，行經淡水區民...

打擊噪音車 花蓮縣府添購科技執法利器

打擊汽機車噪音，花蓮縣環保局斥資200餘萬元引進科技執法系法系統，添購一台噪音車輛辨識系統，偵測到車輛高分貝噪音，可以馬...

雲林縣高齡者交通違規之冠：未戴安全帽

雲林縣老年人口比例是全台第三，青壯年人口多留在外縣市發展，在鄉下生活的高齡者，行動不便者就騎電動車，行動方便者騎機車、開...

防範無聲的溺水 夏日戲水最怕「空氣突然安靜」

國內連續3天發生溺水案，屏東小琉球15日有2名遊客一死一失蹤，台版「天空之鏡」的台東都歷海邊，14日發生3名遊客溺水，2人自行游上岸，一人獲救；13日台東蘭嶼、新北三峽各有一人溺水獲救，在三峽戲水池溺水獲救的男童，家長更被指責案發時只顧滑手機，沒發現小孩出事。

男子外出釣魚失聯一天一夜 今被發現陳屍曾文溪畔

台南官田區54歲陳姓男子15日出門釣魚，失蹤1天1夜後，因家屬一直連絡不上人，昨天晚上7點多向麻豆警分局官田分駐所報案協...

獨居女深夜懷疑住家遭人入侵 警到場查結果是風大造成

高雄李姓女子獨自居住，日前深夜在家時，懷疑住家廚房遭人入侵，找來警方查看，員警動用榔頭破壞門被反鎖的廚房，入內卻空無一人...

臉書遇戰地醫生匯鉅款 女子險落詐騙圈套

高雄張姓女子在臉書結識自稱「紅十字會戰地醫生」的男子，聊天多日，原本對對方產生好感，不料，卻誤入詐騙集團陷阱，對方稱有上...

鐵皮廠房夾層被查獲賭場拆光 屋主嘆「下次不敢了」

新北市三重區重化街1幢鐵皮屋馬達工廠夾層，上個月被警方查獲租給他人經營天九牌職業賭場，前天報請市政府公安聯合稽查小組拆除...

紅貴賓找不到主人流落街頭 板橋員警充當毛小孩保母

昨晚下班時段，有民眾在板橋小遠百旁空地發現一隻走失的紅貴賓犬，隨即將毛小孩抱到附近的板橋交通分隊報案，交通分隊警員熱心提...

影／桃市行車糾紛兩同姓駕駛動手 年長者倒地撞腦死亡

桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段巷口，疑因行車糾紛，蔡男攔下一名67歲開車的蔡姓男子，2名蔡姓男...

影／南投國中女生騎單車上學 遭拖板車擦撞被捲入輾斃

南投縣竹山鎮延和國中一名14歲女學生，今天上午8時騎腳踏車上學，行經集山路和延平一路口時，遭同向正要右轉的拖板車撞上，女...

日本少婦麻美羞怯急著找手機 女警求助APP一句句翻譯

新北市日前有一名年輕日本媽媽名叫麻美，羞怯地走進新莊警分局丹鳳派出所求助，但是員警完全聽不懂啊！後來突發靈感求助手機AP...

熱門新聞

獨／台大教授遭公車門夾腳拖百米重傷 駕駛竟渾然不知

台大宅王賠上千萬也無法彌補 更二審重判無期徒刑

開道場挑處女修煉涉性侵 「少龍」要求宣誓終生獻身

台灣至今最發毛懸案？網友想到它…「連屍體都找不到」

10歲男童洗車場遭休旅車從後輾壓 命大脫險輕傷

影／南投國中女生騎單車上學 遭拖板車擦撞被捲入輾斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。