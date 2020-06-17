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打擊噪音車 花蓮縣府添購科技執法利器

聯合報 / 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導

打擊汽機車噪音，花蓮縣環保局斥資200餘萬元引進科技執法系法系統，添購一台噪音車輛辨識系統，偵測到車輛高分貝噪音，可以馬上拍照，辨識車牌後通知車主接受檢測，一旦發現違規，就可開罰。

非法改裝車等噪音擾人，花蓮縣今年截止目前為止，共開罰14件。環保局空氣噪音防制科長王志惠說，原本是配合警察局、監理站等單位在路邊攔檢取締，效率比較慢，有了這套噪音車輛辨識系統，可以配置在環保稽查車上，在稽查路段感測到車輛噪音，系統會自動拍照，每3到4秒可拍一張照片。

王志惠說，拍到照片後，可透過後端車牌辨識系統掌握車籍資料，大幅提升攔查取締效率。不過，因系統尚未取得環保署認證，現階段會先通知車主前來檢測，檢測未過關，再依法開罰。

環保局預計以市區中華、中正路，省道台9線、台11線等熱點，優先稽查，設定監測距離30公尺，超過85分貝，就會拍照。環保局表示，依照噪音管制法，汽機車製造噪音將依法裁處1800至3600元，請車主注意車輛定檢保養，勿非法改裝，以免違規受罰。

環保局、警察局及監理站今年上半年聯手取締共開罰14件，還有16件通知但未到檢，也將依法裁處。

花蓮縣環保局引進噪音車輛辨識系統，配置在環保稽查車上，大幅提升取締噪音車的效率。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進噪音車輛辨識系統，配置在環保稽查車上，大幅提升取締噪音車的效率。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進噪音車輛辨識系統，一旦汽機車噪音超標，就會自動拍照。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進噪音車輛辨識系統，一旦汽機車噪音超標，就會自動拍照。記者王燕華／攝影

噪音 車主 警察

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