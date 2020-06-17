一年破獲3團詐騙集團 竹崎警獲頒全國模範警察

嘉義縣警局竹崎分局偵查隊員郭訓良因表現優良、去年破獲3團詐騙集團，日前當選2020年全國模範警察，竹崎分局長謝政憲表示，竹崎分局偵查隊警員工作認真，今年已第2次獲獎，而郭訓良每天早上5、6點就到分局工作，能獲獎實至名歸。

謝政憲表示，一般偵查隊的詐欺案件會根據轄區由負責偵查佐辦理，竹崎分局偵查隊將詐欺案件集中一人承辦，警員可較掌握案情，並集中調閱資料，郭訓良處理詐欺案件已長達2年多，去年更破獲1團30人、2團各10多人的詐騙集團，非常不容易。

郭訓良謙虛表示，自己辦的案子不是重大刑案，能當選全國模範警察很幸運，他說，因為詐欺案通常是透過網路平台進行，資料不好搜尋，他們一般會先從提領車手掌握集團人數、調閱監視器等，去年破獲的30人詐騙集團先找到3名車手，經指認發現是同一集團，目前查緝到最高層級為台灣的幹部。

他認為，詐欺案件偵辦較繁雜很有挑戰性，在竹崎分局因單一處理詐欺案件較單純，可全心投入、掌握，現在處理詐欺案很上手，期望未來有機會多方挑戰其他類型案件。