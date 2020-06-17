雲林縣高齡者交通違規之冠：未戴安全帽

雲林縣老年人口比例是全台第三，青壯年人口多留在外縣市發展，在鄉下生活的高齡者，行動不便者就騎電動車，行動方便者騎機車、開車都很常見。雲林縣警察局表示，75歲以上高齡駕駛，以「未戴安全帽」為違規之冠，第二名「闖紅燈」，第三名「未依規定兩段式左轉」，第四名是「無照駕駛」。

除宣導年長者使用道路時，要專注騎乘、不要分心，車速也不要過快，並提醒定期回監理站做簡易知能檢測及更換駕照。雲林監理站說，高齡駕駛約5900多位，至5月底止已有4300人換照，換照率約74%，僅不到1成的民眾超過3個月未換新照。

麥寮一名93歲吳姓老翁熱愛槌球運動、打太鼓，身體相當硬朗，更每天自行騎機車參加老人會活動。斗六一名90歲賴姓老翁也常騎機車四處當志工，他說「無車就像無腳」會很不自在，雖然年紀大了，但仍遵守規定定期換駕照，安心趴趴走。

高齡者多因身體機能退化，反應不快，若行駛交通工具在道路上，恐有安全疑慮。2個月前發生在斗六市石林平交道的一起交通事故，駕駛自小客車的75歲老翁通行平交道時，不慎車子卡在鐵道旁，來不及閃避被一列莒光號北上列車撞上，所幸只受輕傷。

雲林縣警察局統計，自108年至本月17日止，75歲以上高齡駕駛違規件數有295件，以「未戴安全帽」為違規之冠，第二名「闖紅燈」，第三名「未依規定兩段式左轉」，第四名為「無照駕駛」。

交通隊表示，多數違規情事多為發生交通事故後，員警到場處理後，依違規項目舉發。若無發生交通事故，採取「勸導為主，取締為輔」宣導年長者注意交通安全。包括使用道路時要專注騎乘，車速勿過快，並提醒定期回監理站做簡易知能檢測及更換駕照。

雲林監理站駕照管理股長劉豊菊指出，縣內75歲以上高齡駕駛約有5900多位，至5月底止已有4300人換照，換照率約74%，僅不到1成的民眾超過3個月未換新照。