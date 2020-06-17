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獨居女深夜懷疑住家遭人入侵 警到場查結果是風大造成

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓女子獨自居住，日前深夜在家時，懷疑住家廚房遭人入侵，找來警方查看，員警動用榔頭破壞門被反鎖的廚房，入內卻空無一人，結果竟是風大吹動門關上，虛驚一場。

本月13日凌晨零時20分左右，林園警分局忠義派出所員警在巡邏時，接獲報案稱大寮區明德路某處民宅，疑似遭人入侵，警方隨即聯絡其他警網趕到場支援。

警方進入李女（56歲）住宅內，她說，剛剛在房間睡覺時，廚房的門莫名其妙關起來，而且還被反鎖，可能遭到陌生人入侵，嚇得她躲在房間不知所措趕緊報案。到場員警細心安撫李女情緒，讓她站在員警後方保護她的安全。

警方另使用榔頭破壞廚房門的喇叭鎖，進入廚房內及陽台查看，未找到有陌生人入侵跡象，李女家鐵窗未被破壞，也未有財損，懷疑只是風大吹動門才會大意反鎖。

高雄李姓女子獨自居住，日前深夜在家時，懷疑住家廚房遭人入侵，找來警方查看，員警動用榔頭破壞門被反鎖的廚房，入內卻空無一人，結果竟是風大吹動門關上，虛驚一場。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓女子獨自居住，日前深夜在家時，懷疑住家廚房遭人入侵，找來警方查看，員警動用榔頭破壞門被反鎖的廚房，入內卻空無一人，結果竟是風大吹動門關上，虛驚一場。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓女子獨自居住，日前深夜在家時，懷疑住家廚房遭人入侵，找來警方查看，員警動用榔頭破壞門被反鎖的廚房，入內卻空無一人，結果竟是風大吹動門關上，虛驚一場。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓女子獨自居住，日前深夜在家時，懷疑住家廚房遭人入侵，找來警方查看，員警動用榔頭破壞門被反鎖的廚房，入內卻空無一人，結果竟是風大吹動門關上，虛驚一場。記者邱奕能／翻攝

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