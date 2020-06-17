影／碰！ 2個妹想跟著救護車闖紅燈 撞上綠燈不禮讓阿伯
新北市五股消防分隊14日上午9時許，執行急病救護勤務，派遣救護車將患者從五股區御史路護送至淡水馬偕醫院途中，行經淡水區民權路187巷口遇上紅燈。
救護車降低車速準備緩慢通過路口時，前方右側有1輛機車未禮讓救護車仍利用綠燈直行，左後方又有1輛機車快速衝出來，想要尾隨救護車闖紅燈，結果就在眼前撞在一起。闖紅燈的機車2名年輕女生當場噴飛慘摔。
駕駛救護車的消防隊員目睹車禍過程，不禁長長嘆了一口氣：「唉～」連忙將救護車停靠路邊，透過無線電協助報案、再向119通報加派救護車，趕緊先將車上的患者送往醫院，以免耽誤急診。
綠燈直行的阿伯自行把機車牽到路旁，2名闖紅燈年輕女生看起來也無大礙，阿伯幫忙把她們扶到路邊，避免繼續癱坐在馬路中央。後續交由警方調查處理。
消防局第二大隊呼籲，用路人聽聞救護車警笛聲，應停下查看救護車方位，設法禮讓救護車優先通行，切勿尾隨救護車闖紅燈貪快，不僅助人，也才能避免自己也身陷受傷危險。
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