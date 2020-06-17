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臉書遇戰地醫生匯鉅款 女子險落詐騙圈套

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄張姓女子在臉書結識自稱「紅十字會戰地醫生」的男子，聊天多日，原本對對方產生好感，不料，卻誤入詐騙集團陷阱，對方稱有上百萬元美金包裹要寄給她，當「成家基金」，但需要匯25元美金給貨運公司才能領件，張女問過朋友，遲遲未匯款，反遭對方恫嚇，嚇得她趕緊求助警方。

高雄市警三民二分局表示，張女（43歲）日前慌張進入三民二分局鼎山派出所，巡佐翁宗平見她神色慌張，還不斷發抖，察問原因，才知道她陷入網路愛情騙子的圈套，幸好她沒匯款，否則將白白把錢送給詐騙集團。

警方了解，張女日前在臉書認識自稱在科威特服務的紅十字會醫生，雙方通訊多日，對方稱是「戰地醫生」，來訊稱要寄1個包裹給她，內有美金160萬元，並稱「涉及機密」，要她借錢時不要跟

朋友提起，希望她代收，當成日後2人的「成家基金」，可是包裹在貨運公司，須付新台幣25萬元才能領件，還傳包裹照片及貨運公司聯繫資料。

張女詢問朋友，朋友覺得怪怪的，建議她先去派出所詢問看看，也因為她遲遲未匯款，對方竟語帶恫嚇，要她「後果自負」，才嚇得張女趕緊向警方求助。巡佐翁宗平告訴她，是典型的網路愛情騙子詐騙圈套，幸好她沒匯款，已要她封鎖對方。

巡佐翁宗平（右）詳問張女（左），確認她遇到網路愛情騙子。記者林保光／翻攝
巡佐翁宗平（右）詳問張女（左），確認她遇到網路愛情騙子。記者林保光／翻攝

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