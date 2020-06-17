快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅貴賓找不到主人流落街頭 板橋員警充當毛小孩保母

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

昨晚下班時段，有民眾在板橋小遠百旁空地發現一隻走失的紅貴賓犬，隨即將毛小孩抱到附近的板橋交通分隊報案，交通分隊警員熱心提供毛小孩飲水飲食後，同時將相片PO網請網友協尋，隨後通知新北市動保處協助將毛小孩順利安置，後續等待飼主認領。

警方表示，16日晚上7時許，三位熱心民眾抱著一隻紅色貴賓狗，到板橋交通分隊報案，並向當時候值班的警員表示，三人行經中山路一段小遠百旁的空地時，發現這一隻疑似走失的毛小孩，當時值班警員張家豪與其他熱心員警聽聞後，隨即將毛小孩先拍照，並將照片先PO到「我是板橋人」社群網站上，希望狗主人能看到。

警方也通知新北市動保處，請求協助安置，由於飼主尚未出面認領，只能於當晚10時將這隻毛小孩移交給動保處協助安置，動保處表示會在法定期限內上網公告寵物相片，公告照片後，於期限內若無飼主領回時，將會提供後續領養相關事宜。

警方指出，撿到狗就像拾得其他的遺失物一樣，公開招領的程序一定得走完，若撿到的人貿然飼養，當原主人執意追究時，可能就涉及侵占甚至竊盜罪嫌，警局通常都會連絡各地的動物保處或疾病防治與動物中途之家，依規定進行公告招領程序，等一段時間沒人領回，會公告後將這隻狗重新開放送養，但同時也期望毛小孩能儘速回到飼主溫暖的家。

紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母，因無人認領，送交新北市動保處公告。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母，因無人認領，送交新北市動保處公告。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母。記者王長鼎／翻攝
紅貴賓找不到主人流落街頭，板橋員警充當毛小孩保母。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

毛小孩高齡化 台師大研發寵物中藥提升免疫力

居家保母裝不裝監視器 陷兩難

議員促雲端視訊紀錄器 兼顧保母隱私與幼童安全

板橋最美「高空泳池」飯店祭出6倍券！花1000送5000，高鐵專案再享7折優惠

相關新聞

影／南投國中女生騎單車上學 遭拖板車擦撞被捲入輾斃

南投縣竹山鎮延和國中一名14歲女學生，今天上午8時騎腳踏車上學，行經集山路和延平一路口時，遭同向正要右轉的拖板車撞上，女...

影／醉漢搗亂自稱三太子起駕 正妹警持臂盾與同事制伏

台中市周姓男子今天凌晨與朋友在北區中華路一家酒吧喝酒，席後周的友人先行離開，但周喝茫了之後，突然胡言亂語，自稱「三太子起...

獨／台大教授遭公車門夾腳拖百米重傷 駕駛竟渾然不知

曾參與宇宙暗物質及黑洞研究、獲重大突破登上國際期刊的台大教授闕志鴻，上周四晚間在台大體育館站搭乘欣欣客運907路公車時，...

影／侯友宜剛揭牌保育 男潛野柳保育區抓萬里蟹、龍蝦

新北市長侯友宜8日到野柳海王星碼頭主持「新北市野柳保育區揭牌儀式」，宣示保育海洋決心，不料隔周就發生民眾違規潛入採捕事件...

3歲男童獨自街頭找媽媽 父親還以為兒在睡覺警通知嚇到

3歲男童在台中市梧棲街頭要找媽媽，獨自在馬路上奔跑， 路人看到為他安全擔心報警，警方到場帶回男童，耐心安撫，拿男童照片在...

鐵皮廠房夾層被查獲賭場拆光 屋主嘆「下次不敢了」

新北市三重區重化街1幢鐵皮屋馬達工廠夾層，上個月被警方查獲租給他人經營天九牌職業賭場，前天報請市政府公安聯合稽查小組拆除...

紅貴賓找不到主人流落街頭 板橋員警充當毛小孩保母

昨晚下班時段，有民眾在板橋小遠百旁空地發現一隻走失的紅貴賓犬，隨即將毛小孩抱到附近的板橋交通分隊報案，交通分隊警員熱心提...

影／桃市行車糾紛兩同姓駕駛動手 年長者倒地撞腦死亡

桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段巷口，疑因行車糾紛，蔡男攔下一名67歲開車的蔡姓男子，2名蔡姓男...

日本少婦麻美羞怯急著找手機 女警求助APP一句句翻譯

新北市日前有一名年輕日本媽媽名叫麻美，羞怯地走進新莊警分局丹鳳派出所求助，但是員警完全聽不懂啊！後來突發靈感求助手機AP...

影／台61觀音南下砂石車翻覆 泥土散百米封路大塞車

台61快速道桃園市觀音路段今天早上7時多，一輛陳姓砂石車司機載滿砂石泥正在南下運送途中，在台61線南下觀音段38.9公里...

影／女子持磚狠砸汐止路邊9輛汽車 疑患有思覺失調症

新北市汐止警方昨天下午獲報，汐止區樟樹一路旁有多部汽車遭人毀損，警方調閱周邊監視器，找到涉嫌砸車的41歲趙姓女子時，發現...

公車門去年夾86人 北市府：增防夾並加強司機訓練

台大教授闕志鴻搭乘公車，竟被車門夾住拖行，其實這類意外時有所聞。北市交通局公共運輸處統計，北市從2016年起，每年都有超...

熱門新聞

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人

獨／台大教授遭公車門夾腳拖百米重傷 駕駛竟渾然不知

網紅「反骨男孩」塗黑臉跳抬棺舞 遭球星戴維斯怒批「無知愚昧」

登山失蹤10天...昨晚擲筊求問神明！今天尋獲楊副院長

台大宅王賠上千萬也無法彌補 更二審重判無期徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。