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紅貴賓找不到主人流落街頭 板橋員警充當毛小孩保母
昨晚下班時段，有民眾在板橋小遠百旁空地發現一隻走失的紅貴賓犬，隨即將毛小孩抱到附近的板橋交通分隊報案，交通分隊警員熱心提供毛小孩飲水飲食後，同時將相片PO網請網友協尋，隨後通知新北市動保處協助將毛小孩順利安置，後續等待飼主認領。
警方表示，16日晚上7時許，三位熱心民眾抱著一隻紅色貴賓狗，到板橋交通分隊報案，並向當時候值班的警員表示，三人行經中山路一段小遠百旁的空地時，發現這一隻疑似走失的毛小孩，當時值班警員張家豪與其他熱心員警聽聞後，隨即將毛小孩先拍照，並將照片先PO到「我是板橋人」社群網站上，希望狗主人能看到。
警方也通知新北市動保處，請求協助安置，由於飼主尚未出面認領，只能於當晚10時將這隻毛小孩移交給動保處協助安置，動保處表示會在法定期限內上網公告寵物相片，公告照片後，於期限內若無飼主領回時，將會提供後續領養相關事宜。
警方指出，撿到狗就像拾得其他的遺失物一樣，公開招領的程序一定得走完，若撿到的人貿然飼養，當原主人執意追究時，可能就涉及侵占甚至竊盜罪嫌，警局通常都會連絡各地的動物保處或疾病防治與動物中途之家，依規定進行公告招領程序，等一段時間沒人領回，會公告後將這隻狗重新開放送養，但同時也期望毛小孩能儘速回到飼主溫暖的家。
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