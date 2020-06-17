紅貴賓找不到主人流落街頭 板橋員警充當毛小孩保母

昨晚下班時段，有民眾在板橋小遠百旁空地發現一隻走失的紅貴賓犬，隨即將毛小孩抱到附近的板橋交通分隊報案，交通分隊警員熱心提供毛小孩飲水飲食後，同時將相片PO網請網友協尋，隨後通知新北市動保處協助將毛小孩順利安置，後續等待飼主認領。

警方表示，16日晚上7時許，三位熱心民眾抱著一隻紅色貴賓狗，到板橋交通分隊報案，並向當時候值班的警員表示，三人行經中山路一段小遠百旁的空地時，發現這一隻疑似走失的毛小孩，當時值班警員張家豪與其他熱心員警聽聞後，隨即將毛小孩先拍照，並將照片先PO到「我是板橋人」社群網站上，希望狗主人能看到。

警方也通知新北市動保處，請求協助安置，由於飼主尚未出面認領，只能於當晚10時將這隻毛小孩移交給動保處協助安置，動保處表示會在法定期限內上網公告寵物相片，公告照片後，於期限內若無飼主領回時，將會提供後續領養相關事宜。