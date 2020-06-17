影／桃市行車糾紛兩同姓駕駛動手 年長者倒地撞腦死亡

桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段巷口，疑因行車糾紛，蔡男攔下一名67歲開車的蔡姓男子，2名蔡姓男子發生口角吵架，一言不合，爆發拉扯衝突，較年輕的蔡男突然出手推倒對方，造成年長蔡男後腦著地昏迷重傷緊急送醫急救，醫院延醫至14日宣告不治，警方今天上午表示，年輕的蔡姓男子一把推倒年長的蔡姓男子不治，警方將年輕的蔡姓男子依殺人罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方表示，年輕的蔡姓男子警訊指稱開車行經桃園區大業路一段巷口，與年長的蔡姓男子發生停車、切車引起糾紛，憤而推年長的蔡男一把，未料對方倒地不起。警方接獲年長蔡男延醫不治後，將年輕的蔡男依殺人罪嫌函送法辦，並進一步釐清查明蔡男責任。 桃園市32歲蔡姓男子本月初與67歲蔡姓男子發生行車糾紛，當街推倒對方倒地後腦著地送醫不治，監視器拍下蔡男動手畫面移送法辦。記者曾增勳／翻攝 桃園市32歲蔡姓男子本月初與67歲蔡姓男子發生行車糾紛，當街推倒對方倒地後腦著地送醫不治，監視器拍下蔡男動手畫面移送法辦。記者曾增勳／翻攝