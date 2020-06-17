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影／南投國中女生騎單車上學 遭拖板車擦撞被捲入輾斃
南投縣竹山鎮延和國中一名14歲女學生，今天上午8時騎腳踏車上學，行經集山路和延平一路口時，遭同向正要右轉的拖板車撞上，女學生摔倒後連人帶車捲進車底，被拖板車壓過當場死亡。
警方調閱路口監視器，拖板車當時準備右轉，先擦撞右側女學生單車，李女連人帶車捲入拖板車底，隨即被輪胎壓過，當場死亡。拖板車駕駛蔡男（45歲）沒有酒駕，死者李女（14歲）為國二生。
竹山鎮陳姓居民說，看到早上這一幕，讓她相當難過，延和國中在集山路轉大智路早上貨車多，建議警方每天上午6時至8時學生上學期間，公告禁止大貨車通行，也請竹山警分局加強巡邏，保護學生上學安全。
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