日本少婦麻美羞怯急著找手機 女警求助APP一句句翻譯

新北市日前有一名年輕日本媽媽名叫麻美，羞怯地走進新莊警分局丹鳳派出所求助，但是員警完全聽不懂啊！後來突發靈感求助手機APP，一句句翻譯方知：我老公的手機掉在計程車上了！警方接著過濾上百輛車，終於找回遺失物。

麻美小姐是在11日下午2時許到派出所，當時警員陳膺如、周柏龍突然想到可以求助翻譯軟體，一句句翻譯終於理解，原來她的丈夫當天凌晨2點多，自台北市林森北路搭計程車返回北投住家，才發現手機掉在計程車上。

經查手機最後定位地點在新莊區，於是專程到丹鳳派出所求助，員警再次定位發現手機位置在福營路附近，周邊有兩個停車場，研判手機應該還在計程車上，且可能泊車在停車場內。