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影／侯友宜剛揭牌保育 男潛野柳保育區抓萬里蟹、龍蝦
新北市長侯友宜8日到野柳海王星碼頭主持「新北市野柳保育區揭牌儀式」，宣示保育海洋決心，不料隔周就發生民眾違規潛入採捕事件。前晚林姓男子違法採捕龍蝦、海戰車、螃蟹等，被發現時翻牆逃逸，被岸巡人員、員警合力逮捕，依違反漁業法函送市府裁罰。
海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所執勤人員，15日晚間11點多，發現野柳保育區內有1名林姓男子涉嫌違規潛水採捕，立即前往現場查察及蒐證取締，並通報海巡署北基巡防區指揮部。
野柳安檢所人員到達現場後，林男見狀從保育區內翻牆而出，海巡人員上前追緝，林男竄逃，在追捕過程中，將所採捕的漁獲棄置草叢，海巡人員趕緊通報金山警分局野柳派出所協助圍捕，合力將林男逮獲。清查共有龍蝦4隻、海戰車2隻、螃蟹1隻、鰻魚1條、各類魚種7條、海膽7顆等。
林男被帶回安檢所內調查，供稱不知為保育區，海巡訊後依漁業法第44條函送新北市政府，可裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
第二岸巡隊表示，新北市政府8日才由市長侯友宜在野柳海王星碼頭主持野柳保育區揭牌儀式，宣示保育海洋決心，不料隔周就發生民眾違規潛入採捕事件，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，對於從事違規行為者將積極查處，也請民眾如有發現立即通報海巡處理。
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