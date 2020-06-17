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影／醉漢搗亂自稱三太子起駕 正妹警持臂盾與同事制伏

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子今天凌晨與朋友在北區中華路一家酒吧喝酒，席後周的友人先行離開，但周喝茫了之後，突然胡言亂語，自稱「三太子起駕了」，隨後拿酒瓶砸頭，在酒吧內搗亂，業者沒有辦法，報警處理，育才所女警周瑜與多名同事到場，業者看到警察到了，對著周直說「拜關公的來了」，隨後周就被警員制伏在地，並帶回派出所約束後，聯絡周家屬帶回，周的父親表示，兒子酒品不太好，感謝警方協助。

台中市第二警分局育才所昨天凌晨零時許獲報，周姓男子（31歲）在北區中華路的酒吧鬧事，女警周瑜與其他警員到場後，周瑜持臂盾上前，並由其他男同事以強制力制伏，店內地面有碎玻璃，據業者透露，周本來與朋友在店內喝酒，飲宴結束後，周朋友先離開，但周仍留在店內，想要繼續喝，不過周已明顯喝醉，胡言亂語，還突然稱「三太子起駕」，更持酒瓶朝頭部猛砸，做起神明起駕的動作，業者實在沒有辦法，才找警方到場。

台中市第二警分局育才所長方茂田表示，因周沒有觸犯刑法或社會秩序維護法的行為，另外有關周在酒吧內的搗亂行為，業者也表明因為損失少，不願提出毀損告訴，今天凌晨1時許，周已由家屬領回，家屬有透露，周的酒品不好，喝酒後會有脫序行為，對於造成業者困擾，驚動警方，感到抱歉，會多告誡周。

台中市第二警分局育才所女警周瑜是台中市知名的正妹女警，被形容為台版「石原聰美」，也因為周瑜的亮麗外型，第二警分局許多的宣導活動，防搶影片的宣導，都可看到周瑜的身影。

台中市第二警分局女警周瑜與同事今天凌晨處理一名醉漢在酒吧內滋擾的案件，涉案周姓男子遭警方上銬制伏。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局女警周瑜與同事今天凌晨處理一名醉漢在酒吧內滋擾的案件，涉案周姓男子遭警方上銬制伏。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局女警周瑜外型亮麗，被譽為台版「石原聰美」。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局女警周瑜外型亮麗，被譽為台版「石原聰美」。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局女警周瑜與同事今天凌晨處理一名醉漢在酒吧內滋擾的案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局女警周瑜與同事今天凌晨處理一名醉漢在酒吧內滋擾的案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局女警周瑜外型亮麗，被譽為台版「石原聰美」。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局女警周瑜外型亮麗，被譽為台版「石原聰美」。圖／第二警分局提供

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