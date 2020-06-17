影／醉漢搗亂自稱三太子起駕 正妹警持臂盾與同事制伏

台中市周姓男子今天凌晨與朋友在北區中華路一家酒吧喝酒，席後周的友人先行離開，但周喝茫了之後，突然胡言亂語，自稱「三太子起駕了」，隨後拿酒瓶砸頭，在酒吧內搗亂，業者沒有辦法，報警處理，育才所女警周瑜與多名同事到場，業者看到警察到了，對著周直說「拜關公的來了」，隨後周就被警員制伏在地，並帶回派出所約束後，聯絡周家屬帶回，周的父親表示，兒子酒品不太好，感謝警方協助。

台中市第二警分局育才所昨天凌晨零時許獲報，周姓男子（31歲）在北區中華路的酒吧鬧事，女警周瑜與其他警員到場後，周瑜持臂盾上前，並由其他男同事以強制力制伏，店內地面有碎玻璃，據業者透露，周本來與朋友在店內喝酒，飲宴結束後，周朋友先離開，但周仍留在店內，想要繼續喝，不過周已明顯喝醉，胡言亂語，還突然稱「三太子起駕」，更持酒瓶朝頭部猛砸，做起神明起駕的動作，業者實在沒有辦法，才找警方到場。

台中市第二警分局育才所長方茂田表示，因周沒有觸犯刑法或社會秩序維護法的行為，另外有關周在酒吧內的搗亂行為，業者也表明因為損失少，不願提出毀損告訴，今天凌晨1時許，周已由家屬領回，家屬有透露，周的酒品不好，喝酒後會有脫序行為，對於造成業者困擾，驚動警方，感到抱歉，會多告誡周。