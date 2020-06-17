影／台61觀音南下砂石車翻覆 泥土散百米封路大塞車

台61快速道桃園市觀音路段今天早上7時多，一輛陳姓砂石車司機載滿砂石泥正在南下運送途中，在台61線南下觀音段38.9公里處，疑因閃避前方小轎車不及，緊急煞車造成車輛打滑、衝向道路內側撞上護欄後翻覆，車上黑色砂石泥土散落近百公尺，造成台61線南下車道全線封閉無法通行，正好上班時間，車輛大塞車、紛紛改道。

大園警方表示，41歲陳姓司機駕駛的砂石車載滿黑色砂土，在台61線南下38.9公里，自撞內側護欄後，砂石泥土散落近百公尺，南下車道無法通行，造成塞車，警方立即派員指揮交通疏導車流，通知中壢工務段清除砂石泥土，陳姓司機在車禍中右腳扭傷，酒側值0，幸未撞上其他車輛，卻造成台61線南下封閉清除砂石泥土，警方正調查釐清事故原因中。 台61快速道桃園市觀音段38.9公里處，砂石車車禍翻覆，車上黑色砂石泥土散落4、50公尺，造成台61線南下車道全線封閉無法通行塞車，警方緊急處理。記者曾增勳／翻攝 台61快速道桃園市觀音段38.9公里處，砂石車車禍翻覆，車上黑色砂石泥土散落4、50公尺，造成台61線南下車道全線封閉無法通行塞車，警方緊急處理。記者曾增勳／翻攝 台61快速道桃園市觀音段38.9公里處，砂石車車禍翻覆，車上黑色砂石泥土散落4、50公尺，造成台61線南下車道全線封閉無法通行塞車，警方緊急處理。記者曾增勳／翻攝 台61快速道桃園市觀音段38.9公里處，砂石車車禍翻覆，車上黑色砂石泥土散落4、50公尺，造成台61線南下車道全線封閉無法通行塞車，警方緊急處理。記者曾增勳／翻攝