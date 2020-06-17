影／女子持磚狠砸汐止路邊9輛汽車 疑患有思覺失調症

新北市汐止警方昨天下午獲報，汐止區樟樹一路旁有多部汽車遭人毀損，警方調閱周邊監視器，找到涉嫌砸車的41歲趙姓女子時，發現趙女神狀況不佳，疑似患有思覺失調症，將趙女送醫強制治療，並通知受害車主報案，全案將依毀損罪嫌偵辦。

汐止警方昨天下午2時許獲報，樟樹一路145巷內有人持空心磚連續毀損停放路邊汽車，警方趕抵時，發現共有9輛汽車的前後擋風玻璃被砸毀，甚至破裂成蜘蛛網狀，但未發現砸車嫌犯。