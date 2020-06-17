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3歲男童獨自街頭找媽媽 父親還以為兒在睡覺警通知嚇到
3歲男童在台中市梧棲街頭要找媽媽，獨自在馬路上奔跑， 路人看到為他安全擔心報警，警方到場帶回男童，耐心安撫，拿男童照片在他走失地點到處問，最後找到男童家，父親還以為兒子在睡覺。
中市清水警分局梧棲分駐所，6月13日早上7點接獲超商店員報案，1名年約3歲的小朋友在梧棲區自強一街馬路上來回奔跑，很危險。
警員陳佳裕、簡逸文到現場，發現男童懵懵懂懂很無助，不斷嘀咕「我要找媽媽、我要回媽媽家」，警方問超商店員及鄰近住家，都說不認識這名男童，在無法得知身分及其家人聯絡方式下，只好先載男童回派出所休息及照顧。
男童跟著警方回到派出所後，情緒更為緊張不安，不斷說著「要回媽媽家」，處理的2名員警皆為人父，家中都有幼童且與走失男童年紀相仿，能理解男童不安與擔憂，為了安撫男童，警員簡逸文靈機一動使用電腦播放波利卡通影片吸引男童目光，並與男童一同觀看也逐漸卸下心房。
最後，警方帶著男童照片，返回走失現場附近，挨家挨戶詢問是否有人認識男童，經過半小時後，終於找到男童父親。
男童父親表示，他接送另兩位小孩上課，想說男童還在睡覺，所以離家一下，殊不知男童溜出家門趴趴走，才剛返家，警方即上門詢問，這才驚覺小孩走失。
清水警分局梧棲分駐所長張鎧倫呼籲家長，切勿讓年幼孩童獨自留在家中，勿存僥倖心理，父母一時的疏忽，可能釀成永遠無法挽回的悲劇。
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