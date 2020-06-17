快訊

炸掉兩韓聯絡辦公室後再挑釁：北韓將派兵進駐非軍事區

境外生返台 7600名陸生確定不在第一批入境名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車門去年夾86人 北市府：增防夾並加強司機訓練

聯合報 / 記者林麗玉張世杰／台北即時報導

台大教授闕志鴻搭乘公車，竟被車門夾住拖行，其實這類意外時有所聞。北市交通局公共運輸處統計，北市從2016年起，每年都有超過50起以上公車夾傷人事故，去年更高達86起，北市交通局表示，將檢討公車軟硬體設備改善，並加強司機的訓練教育。

由於目前國內沒有法規，強制公車加裝防夾裝置，台北市交通局只能透過評鑑制度，鼓勵業者加裝，據統計，截至今年3月底，台北市公車有3573輛，其中，有2245輛加裝防夾裝置，比例超過6成。

消基會交通組副召集人李克聰表示，搭乘公車者相當高比例為持敬老卡的長者，隨個社會高齡化，這類風險將越來越高，公車防車門夾人應從車輛硬體設備著手，包括裝置防夾警示聲響，也應加強駕駛員的教育訓練，尤其晚上或搭乘人少時，更要將疏忽的風險意識提高。

欣欣客運副總余淵表示，目前欣欣客運近7成、280輛的低地板公車，都設置有車門防夾裝置，只要車門感應有異物就會彈開，但發生事故的這輛907公車剛好沒裝，將研議加裝防夾設備。另外，欣欣客運每輛車都有車門未關閉不能啟動加速的裝置，但必須是車門全開的狀態才不能啟動加速。

市府公運處統計，台北市2016年公車車門夾人事故有61件、2017年58件、2018年57件、2019年攀升至86件，今年1至4月則有15件。

公運處主秘楊欽文說，公車後車門的確是駕駛視線死角，交通局針對每一次事故都會召開「肇事防治會議」，未來除加強車輛硬體警示設備，也要加強司機的教育訓練，駕駛需確認乘客安全上下車才能起步。

對於學者建議針對車門夾人加裝警示聲響設備，楊欽文說，儘管費用不高，但過去曾有許多民眾抱怨公車廣播太吵，公運處會後續研議如何改善公車防車門夾人的硬體設施。

台北市日前發生公車門夾到人拖行意外。圖為示意，非當事公車。本報系資料照片
台北市日前發生公車門夾到人拖行意外。圖為示意，非當事公車。本報系資料照片

公車 北市 事故

延伸閱讀

公車門夾腳 拖行教授數百公尺

YouBike2.0叫好 北市明年拓增到1200站

北市砸救命錢800萬 拍縱走廣告挨批

北市教甄爭議 109學年起改聯甄

相關新聞

獨／台大教授遭公車門夾腳拖百米重傷 駕駛竟渾然不知

曾參與宇宙暗物質及黑洞研究、獲重大突破登上國際期刊的台大教授闕志鴻，上周四晚間在台大體育館站搭乘欣欣客運907路公車時，...

公車門去年夾86人 北市府：增防夾並加強司機訓練

台大教授闕志鴻搭乘公車，竟被車門夾住拖行，其實這類意外時有所聞。北市交通局公共運輸處統計，北市從2016年起，每年都有超...

公車門夾腳 拖行教授數百公尺

台大教授闕志鴻曾參與宇宙暗物質及黑洞研究，獲重大突破登上國際期刊，上周四晚間在台大體育館站搭乘公車時，因司機沒注意後門有...

楊欣正奇蹟生還 專家點出兩關鍵

屏東縣屏安醫院副院長楊欣正日前登棚集山傳出意外，歷經十天，奇蹟似地獲救。北醫附醫急診醫學科主治醫師、台灣急診醫學會野外醫...

職業嚮導冒險救援 垂降500米深谷找到人

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失聯十天後昨天獲救，完成這趟超級尋人任務的職業登山嚮導蕭添益、洪華駿功不可沒；兩人昨天上午七...

登山迷路失蹤10天 楊欣正：喝尿保命

屏安醫院行政副院長楊欣正本月六日與同事到屏東縣來義鄉棚集山健行，不小心走散、失蹤，昨天上午被民間搜救人員於尖刀尾溪尋獲，...

屏東鹽埔漁港火燒船 災損逾2億

屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區前天發生火燒船意外，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，損失金額逾2億元。初步調查，1艘正在裝潢和...

女騎車逛南機場夜市 包一離身就遭竊...千元現金飛了

台北市南機場夜市今晚10時許發生一起竊案，一名年約20歲的趙姓女子騎機車到夜市內消費，她將隨身包包放在機車腳踏板上，獨自...

少年騎借來的機車載女友去打工 途中出車禍1死1重傷

17歲吳姓少年今早騎機車送16歲張姓女友去打工途中，在基隆市調和街時自撞路旁路燈電桿，少年送醫不治，少女腦出血、肝臟有撕...

男嬰疑餵奶後窒息死 母竟裝塑膠袋扔社區垃圾間

高雄林姓女子4年前生下兒子，不料隔月她涉疑似餵奶後睡著，醒來發現兒子已沒了氣息，她嚇得不停哭泣又擔心事情曝光，涉將屍體裝...

台中太平發現浮屍 腳踏車籃內有瓶高粱酒

台中市太平區靠近一江橋的頭汴坑溪自行車專用橋下方水塘，傍晚發現一具男性浮屍，經消防人員和警方打撈上岸，並未發現外傷，加上...

10歲男童洗車場遭休旅車從後輾壓 命大脫險輕傷

嘉義縣朴子市往太保市嘉168線路旁某洗車場，14日上午發生10歲男童坐地上，遭一輛休旅車從後方輾壓意外，消防救護人員到場...

熱門新聞

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

網紅「反骨男孩」塗黑臉跳抬棺舞 遭球星戴維斯怒批「無知愚昧」

登山失蹤10天...昨晚擲筊求問神明！今天尋獲楊副院長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。