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公車門去年夾86人 北市府：增防夾並加強司機訓練
台大教授闕志鴻搭乘公車，竟被車門夾住拖行，其實這類意外時有所聞。北市交通局公共運輸處統計，北市從2016年起，每年都有超過50起以上公車夾傷人事故，去年更高達86起，北市交通局表示，將檢討公車軟硬體設備改善，並加強司機的訓練教育。
由於目前國內沒有法規，強制公車加裝防夾裝置，台北市交通局只能透過評鑑制度，鼓勵業者加裝，據統計，截至今年3月底，台北市公車有3573輛，其中，有2245輛加裝防夾裝置，比例超過6成。
消基會交通組副召集人李克聰表示，搭乘公車者相當高比例為持敬老卡的長者，隨個社會高齡化，這類風險將越來越高，公車防車門夾人應從車輛硬體設備著手，包括裝置防夾警示聲響，也應加強駕駛員的教育訓練，尤其晚上或搭乘人少時，更要將疏忽的風險意識提高。
欣欣客運副總余淵表示，目前欣欣客運近7成、280輛的低地板公車，都設置有車門防夾裝置，只要車門感應有異物就會彈開，但發生事故的這輛907公車剛好沒裝，將研議加裝防夾設備。另外，欣欣客運每輛車都有車門未關閉不能啟動加速的裝置，但必須是車門全開的狀態才不能啟動加速。
市府公運處統計，台北市2016年公車車門夾人事故有61件、2017年58件、2018年57件、2019年攀升至86件，今年1至4月則有15件。
公運處主秘楊欽文說，公車後車門的確是駕駛視線死角，交通局針對每一次事故都會召開「肇事防治會議」，未來除加強車輛硬體警示設備，也要加強司機的教育訓練，駕駛需確認乘客安全上下車才能起步。
對於學者建議針對車門夾人加裝警示聲響設備，楊欽文說，儘管費用不高，但過去曾有許多民眾抱怨公車廣播太吵，公運處會後續研議如何改善公車防車門夾人的硬體設施。
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