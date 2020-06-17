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獨／台大教授遭公車門夾腳拖百米重傷 駕駛竟渾然不知
曾參與宇宙暗物質及黑洞研究、獲重大突破登上國際期刊的台大教授闕志鴻，上周四晚間在台大體育館站搭乘欣欣客運907路公車時，因司機沒注意後門有人上車，闕右腳遭車門夾住拖行好幾百公尺，誇張的是，拖行期間司機都沒發現，直到闕自己掙脫才由路人報警送醫。
台大物理系主任張寶棣以此例在系上發出公開信給所有老師，提醒注意交通安全。張寶棣昨受訪表示，目前闕教授還在加護病房，但因被拖行好幾百公尺造成身上20%皮膚摩擦灼傷、右手橈骨骨折，還好無生命危險，但須1段時間治療復原。
據了解，闕教授本月11日晚間8時半，欲搭乘907路公車回家，公車到站後，排在闕前面的乘客猶豫一下沒上車，闕從後門上車時，右腳才剛踏上車，司機就關門將車子開走，闕右腳被車門夾住，一路從台大體育館站被拖行至新生南、和平東路口，後因轉彎車速變慢，闕才掙脫被送進台大醫院救治，司機完全不知道車子夾人。
欣欣客運副總余淵表示，事故發生後公司了解狀況，確實是疏失，公司已經開過檢討會，初步調查事故原因，是駕駛因與前門乘客交談，疏忽後門有乘客上車，甚至乘客被夾腳拖行，司機也未查看後照鏡。公司會全額負擔受傷乘客所有醫藥費用及責任。
余淵說，這名駕駛過去的駕駛績效優良，發生這樣的疏忽後情緒不穩，目前先休假，後續才會進行後續相關懲處。北市交通大隊表示，此案最後雙方同意和解處理。
張寶棣表示，很遺憾系上教授發生這起搭公車意外，希望未來公車車門若沒關好，應有聲音或燈光警示設備，另外，公車司機教育訓練也應加強，尤其天黑若乘客少，司機更不應搶快。希望這起事故能讓社會關注，提醒公車業者注意乘客安全。
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