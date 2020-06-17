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職業嚮導冒險救援 垂降500米深谷找到人

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中／屏東縣報導

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，昨由直升機吊掛下山送醫。記者陳弘逸／攝影
屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，昨由直升機吊掛下山送醫。記者陳弘逸／攝影

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失聯十天後昨天獲救，完成這趟超級尋人任務的職業登山嚮導蕭添益、洪華駿功不可沒；兩人昨天上午七點垂降下切五百公尺深谷的谷溝，沿途多崩壁瀑布，是高危險的搜救路線，十點半在一處瀑布旁平台時發現楊欣正，蕭一句「你真是福大命大！」，楊欣正也笑了。

「我們不能居功，完成任務的關鍵，在於有效率且明確的指揮系統、家屬信任和不同專長搜救隊員的分工合作！」蕭添益說，這次搜救任務集結溯溪、山搜等各方好手，他和合作過的搭檔洪華駿負責攀降，上周已入山一次，但無所獲，十五日再次上山，從來義鄉丹林村棚集山旁路徑下切，原計畫明天仍未尋獲就要下山了，沒想到至第三層瀑布邊時找到楊。

洪華駿說，該搜的地區幾乎都翻遍了，昨天上午匯整軌跡圖鎖定尚未搜尋過的一處谷溝區域，三個半小時攀降下切到一處瀑布旁平台時發現有個人，原以為是其他小隊隊友，大喊和對方打聲招呼，對方竟喊說：「我是楊欣正」，讓他嚇一跳。

蕭添益發現楊欣正頭部有碰撞造成的小傷口，意識還很清楚，幽默說「你真是福大命大！」虛弱的楊欣正也笑了，蕭邊為楊補充水分邊通報指揮中心「人平安找到了」，隨即聽到指揮中心傳回一陣歡呼聲。

半路出家成為專業登山嚮導的蕭添益，是好友眼中的「奇人」，學的是電子工程，並曾在國內科技業龍頭大廠擔任電腦工程師，甚至當上研發副總經理，後來因為創業過程中受挫，在一個偶然機會裡，決定回到自己最大的興趣「爬山」，藉由朋友的介紹輾轉成為「職業嚮導」。

溯溪

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