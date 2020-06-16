少年騎借來的機車載女友去打工 途中出車禍1死1重傷

17歲吳姓少年今早騎機車送16歲張姓女友去打工途中，在基隆市調和街時自撞路旁路燈電桿，少年送醫不治，少女腦出血、肝臟有撕裂傷，傷勢嚴重。檢警查出機車是少女向友人借來的，商家監視器拍下車禍發生經過，檢察官下午相驗，認定吳意外死亡，家屬無異議。

基隆市消防局「119」今天上午近9點接獲調和街發生車禍，有2人受傷報案電話，救護人員趕到現場場，發現吳姓少年和張姓都倒在路燈電桿下方，一輛機車倒在不遠處的道路中央。

救護人員發現吳姓少年已無呼吸、心跳，緊急送往三軍總醫院正榮院區急救，醫師在11點半左右宣告不治。

張姓少女被送往衛生福利部基隆醫院急救，疑似受到驚嚇，精神狀態不佳，但意識清楚。醫師檢查少女臉部、嘴唇等處有擦挫傷，門牙也因撞擊缺損，安排斷層掃描檢查。

附近店家監視器拍下車禍過程，畫面顯示吳姓少年騎機車載張姓少女沿調和街行駛，前方有1輛機車先通過事故現場，吳男隨後騎車出現，往右偏移撞上路燈電桿。

車禍發生後，少年和少女都彈飛撞向路燈電桿後，倒臥在電桿下方。機車倒地後往前滑行後，停在道路中央分隔線處。