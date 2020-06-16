男嬰疑餵奶後窒息死 母竟裝塑膠袋扔社區垃圾間

高雄林姓女子4年前生下兒子，不料隔月她涉疑似餵奶後睡著，醒來發現兒子已沒了氣息，她嚇得不停哭泣又擔心事情曝光，涉將屍體裝入塑膠帶、丟入社區大樓的垃圾間；直到高市府發現她兒子遲未接種疫苗派人訪查，她還拿朋友女兒照片去補辦兒子健保卡想掩蓋。高雄地檢署依犯遺棄屍體、偽造文書罪嫌將她起訴。

檢警因無法尋獲男嬰屍體，無法確認死亡原因，林女也稱不知什麼原因致死，缺乏相關事證，無法認定她是否有相關過失，過失致死之嫌部分不起訴。

檢方查出，林女2016年6月20日生下兒子，同年7月間她獨自在苓雅區社區住處內餵奶，之後自己累得睡著，不料當晚9點多醒來，卻發現兒子窒息死亡，她當場嚇哭不知所措，便將屍體裝入塑膠袋，丟到社區的垃圾間。

2017年11月間高雄市政府衛生局發現林女的兒子沒有按時施打疫苗，通報社會局前往訪視，林女還否認推託，卻疑為避免事情曝光，2018年8月31日她還冒用朋友女兒的照片，去申請補辦兒子健保卡，想藉此混淆視聽，仍被市府及警方發現真相。