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火災時滅火器卻出槌 消防署提醒定檢3招

中央社 / 台北16日電

台南一棟民宅14日發生火災，屋主用滅火器滅火，卻噴不出粉末。消防署今天提醒，平時可透過每3年有無送檢等3招，確保滅火器合格且功能正常，免得火災時無用武之地。

台南北區一處民宅14日發生火警，屋主本要拿屋內滅火器滅火，卻因滅火器過期，無法噴出乾粉，讓他只好帶著家人逃出火場，所幸未釀傷亡。

對此，消防署今天在臉書發文提醒，平時要靠3招檢查滅火器，若滅火器有損壞、過期或乾粉無法噴出等情形，需要馬上聯絡原廠商回收換新，否則災害發生時就無法發揮作用。

消防署表示，選購滅火器時，要先查看滅火器上是否貼有內政部登錄機構的個別認可合格標示，才能選到核可的滅火器。

平時若要研判滅火器有無損壞、過期，消防署則表示，可檢查外觀是否有變形、腐蝕、損傷及老化情況，平時也要定期注意滅火器壓力表是否落在綠色範圍內。

消防署說，若要檢查滅火器是否每3年送廠商檢查，則可以查看瓶身是否貼上合格標誌，且加裝不同顏色檢修環，並在性能檢查日期到期前，再度送驗。

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