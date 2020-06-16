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10歲男童洗車場遭休旅車從後輾壓 命大脫險輕傷
嘉義縣朴子市往太保市嘉168線路旁某洗車場，14日上午發生10歲男童坐地上，遭一輛休旅車從後方輾壓意外，消防救護人員到場搶救，男童意識清醒，只有擦傷，送嘉義長庚醫院救治，警方調查，男童是客人帶去的孩子，未提傷害告訴。
長庚說，男童到院生命跡象穩定，後腦及手腳有挫擦傷，在加護病房觀察治療2天，今天轉普通病房繼續觀察，無生命危險。
這件男童被休旅車從後輾壓影片全長1分多鐘，在某車友臉書社群傳開，只見男童坐地上，突有男客人駕休旅車緩慢駛入，未看到坐地上男孩，車子從後輾壓，前輪壓過，駕駛馬上下車查看嚇到，洗車場客人跑出來，有人拿手機報119 報案搶救。
朴子消防分隊說，救護人員到場，男童未昏迷，意識清醒，喊胸痛，檢視雙腳及肩部擦傷，緊急送嘉義長庚救治；警方說，男童是洗車場客人帶去的，未提出傷害告訴；看過影片的網友、民眾直呼「男童福大命大！」
消防局說，救護案件是14日上午9點，接獲民眾報案在朴子市某洗車場發生，由朴子消防分隊前往將10歲受傷男童，意識清楚，送往長庚醫院就醫，男童1被休旅車輾過，胸口疼痛。
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