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懷疑被警察跟蹤 男赴警政署陳情拔刀自殘

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警政署。記者李隆揆／翻攝
警政署。記者李隆揆／翻攝

54歲張姓男子因懷疑自己遭到員警跟蹤騷擾，今天下午到警政署陳情，警方將其安排到會客室後，他卻突然情緒失控，拿出事先準備好的折疊刀，朝自身腹部刺一刀，鮮血直流；警方見狀立刻通報救護人員到場處理，將其送往台大醫院救治。

北市消防局今天下午5時20分接獲報案，指位於忠孝東路上的警政署內部，有一名男子腹部受刀傷，傷勢長達15公分，救護人員趕赴現場後，緊急將其送往台大醫院救治，所幸目前沒有大礙。

據了解，受傷的54歲張男因自認遭受警察跟蹤騷擾，今天2度到警政署陳情，但下午張男被安置在警政署會客室時，卻突然情緒失控，拿出事先準備好的折疊刀，朝自身腹部刺下，當場血流如注，現場員警見狀則立刻通報救護人員到場處理。

警方表示，因張男精神狀態不穩，目前已通報相關單位，啟動社會安全網，同時派員到醫院中戒護，至於案發過程及張男自殘原因仍有待釐清。

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