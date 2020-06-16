聽新聞
test
0:00 / 0:00
懷疑被警察跟蹤 男赴警政署陳情拔刀自殘
54歲張姓男子因懷疑自己遭到員警跟蹤騷擾，今天下午到警政署陳情，警方將其安排到會客室後，他卻突然情緒失控，拿出事先準備好的折疊刀，朝自身腹部刺一刀，鮮血直流；警方見狀立刻通報救護人員到場處理，將其送往台大醫院救治。
台北市消防局今天下午5時20分接獲報案，指位於忠孝東路上的警政署內部，有一名男子腹部受刀傷，傷勢長達15公分，救護人員趕赴現場後，緊急將其送往台大醫院救治，所幸目前沒有大礙。
據了解，受傷的54歲張男因自認遭受警察跟蹤騷擾，今天2度到警政署陳情，但下午張男被安置在警政署會客室時，卻突然情緒失控，拿出事先準備好的折疊刀，朝自身腹部刺下，當場血流如注，現場員警見狀則立刻通報救護人員到場處理。
警方表示，因張男精神狀態不穩，目前已通報相關單位，啟動社會安全網，同時派員到醫院中戒護，至於案發過程及張男自殘原因仍有待釐清。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言