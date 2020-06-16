救援畫面曝光！屏安醫院副院長 由直升機吊掛下山治療
屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天上午10時許，於尖刀尾溪靠近瀑布旁，由2名民間登山搜救人員發現。當時楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷。消防人員隨即安排直升機吊掛將楊送往屏東縣政府消防局特種搜救大隊，抵達現場後，立刻送上救護車將他送往屏東基督教醫院救治。
蕭添益隨即將好消息傳給搜救單位，消防也立刻調派直升機將楊欣正送往山下送醫。下午2點13分直升機成功吊掛，歷經10餘分鐘，將楊欣正送往長治鄉消隊局特搜中心停機坪，再由救護車直接送往屏東基督教醫院。過程中楊欣正雙手不斷放在胸前，表情相當痛苦。
目前楊欣正已送往屏東基督教醫院救治，根據醫院初步診斷，血壓、血糖以及生命跡象逐漸恢復穩定，至於腰椎與胸椎有壓迫性骨折，頭部前額有失裂傷，所幸皆無內出血情勢，將送往加護病房持續治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言