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救援畫面曝光！屏安醫院副院長 由直升機吊掛下山治療

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中劉星君／屏東即時報導

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天上午10時許，於尖刀尾溪靠近瀑布旁，由2名民間登山搜救人員發現。當時楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷。消防人員隨即安排直升機吊掛將楊送往屏東縣政府消防局特種搜救大隊，抵達現場後，立刻送上救護車將他送往屏東基督教醫院救治。

蕭添益隨即將好消息傳給搜救單位，消防也立刻調派直升機將楊欣正送往山下送醫。下午2點13分直升機成功吊掛，歷經10餘分鐘，將楊欣正送往長治鄉消隊局特搜中心停機坪，再由救護車直接送往屏東基督教醫院。過程中楊欣正雙手不斷放在胸前，表情相當痛苦。

目前楊欣正已送往屏東基督教醫院救治，根據醫院初步診斷，血壓、血糖以及生命跡象逐漸恢復穩定，至於腰椎與胸椎有壓迫性骨折，頭部前額有失裂傷，所幸皆無內出血情勢，將送往加護病房持續治療。

屏安醫院行政副院長楊欣正於上午10時35分時，在尖刀尾溪靠近瀑布旁的山溝邊被民間搜救人員發現。記者陳弘逸／翻攝
屏安醫院行政副院長楊欣正於上午10時35分時，在尖刀尾溪靠近瀑布旁的山溝邊被民間搜救人員發現。記者陳弘逸／翻攝
屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，被發現後今天下午由直升機吊掛至特搜大隊，然後送往屏基進救治。記者陳弘逸／攝影
屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，被發現後今天下午由直升機吊掛至特搜大隊，然後送往屏基進救治。記者陳弘逸／攝影
屏安醫院行政副院長楊欣正送下直升機後，立即送往屏東基督教醫院救治。記者陳弘逸／攝影
屏安醫院行政副院長楊欣正送下直升機後，立即送往屏東基督教醫院救治。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 直升機 救護車

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