救援畫面曝光！屏安醫院副院長 由直升機吊掛下山治療

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天上午10時許，於尖刀尾溪靠近瀑布旁，由2名民間登山搜救人員發現。當時楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷。消防人員隨即安排直升機吊掛將楊送往屏東縣政府消防局特種搜救大隊，抵達現場後，立刻送上救護車將他送往屏東基督教醫院救治。

蕭添益隨即將好消息傳給搜救單位，消防也立刻調派直升機將楊欣正送往山下送醫。下午2點13分直升機成功吊掛，歷經10餘分鐘，將楊欣正送往長治鄉消隊局特搜中心停機坪，再由救護車直接送往屏東基督教醫院。過程中楊欣正雙手不斷放在胸前，表情相當痛苦。