達成懸賞200萬尋人任務 救難英雄：還沒想到這件事

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天被找到時僅受輕傷幸運生還，祭出200萬重賞的縣議員鄭清原說，這筆錢一定發給救難有功者，這200萬花得非常有意義；受家屬委託參與搜尋任務、找到楊欣正的職業登山嚮導蕭添益和洪華駿被及此事時說：「還沒想到這件事！」。

「我們不能居功，完成任務的關鍵，在於有效率且明確的指揮系統、家屬信任和不同專長的搜救隊員的分工合作！」蕭添益說，這次搜救任務集結溯溪、山搜和攀降各方好手，他和搭檔洪華駿負責攀登、垂降，之前已入山一次，但無所獲，14日再次上山。

他說，該搜的地區幾乎都翻遍了，今天上午7時匯整軌跡圖鎖定尚未徒步搜尋過、需攀降的谷溝區域，該區地形陡峭，3個半小時攀降下切到一處瀑布旁平台時發現一個人，還以為是由下往上搜的其他小隊隊友，大喊和對方打聲招呼，對方竟喊說：「我是楊欣正」，自己都被嚇了一跳。