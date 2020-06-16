聽新聞
test
0:00 / 0:00
達成懸賞200萬尋人任務 救難英雄：還沒想到這件事
屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天被找到時僅受輕傷幸運生還，祭出200萬重賞的縣議員鄭清原說，這筆錢一定發給救難有功者，這200萬花得非常有意義；受家屬委託參與搜尋任務、找到楊欣正的職業登山嚮導蕭添益和洪華駿被及此事時說：「還沒想到這件事！」。
「我們不能居功，完成任務的關鍵，在於有效率且明確的指揮系統、家屬信任和不同專長的搜救隊員的分工合作！」蕭添益說，這次搜救任務集結溯溪、山搜和攀降各方好手，他和搭檔洪華駿負責攀登、垂降，之前已入山一次，但無所獲，14日再次上山。
他說，該搜的地區幾乎都翻遍了，今天上午7時匯整軌跡圖鎖定尚未徒步搜尋過、需攀降的谷溝區域，該區地形陡峭，3個半小時攀降下切到一處瀑布旁平台時發現一個人，還以為是由下往上搜的其他小隊隊友，大喊和對方打聲招呼，對方竟喊說：「我是楊欣正」，自己都被嚇了一跳。
蕭添益發現楊欣正頭部有碰撞造成的小傷口，身體虛弱，意識楚還很清楚，一句「你真是福大命大！」，楊欣正也笑了，蕭邊為楊補充水份，邊和楊輕鬆閒話家常，並通報指揮中心「人平安找到了」，隨即聽到指揮中心立即傳回歡呼聲，蕭添益謙稱，這是大家的功勞，我們只是負責自己專長的區域。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言