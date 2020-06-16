劫後餘生！失聯十天 屏安醫院副院長送往加護病房治療

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天上午10時許，於尖刀尾溪靠近瀑布旁，由2名民間登山搜救人員發現。發現當時楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷。消防人員隨即安排直升機吊掛將楊送往屏東縣政府消防局特種搜救大隊，抵達現場後，立刻送上救護車將他送往屏東基督教醫院救治。

楊欣正於上午10時許，被人發現躺在尖刀尾溪靠近瀑布旁，所幸由2名民間登山搜救人員發現，並立刻將好消息傳給，相關搜救單位，並於下午2時，調派直升機將楊欣正送往山下送醫。

直升機從來義鄉救援楊欣正後，歷經10餘分鐘的運送過程，抵達位於長治鄉的屏東縣政府消防局特種搜救大隊，抵達時，現場已備妥救護車，將他利用擔架送上救護車送醫，過程中楊欣正雙手不斷放在胸前，表情相當痛苦。

救護車抵達屏東基督教醫院急診時，楊欣正躺在擔架上，虛弱的說，迷失的這起天裡，曾有3、4次想放棄的念頭，這幾天就靠喝水、喝尿，且不斷念佛來度過難關。

屏安醫院院長黃文翔說，楊欣正平時就有參加醫院的登山社團，多半都走大眾健身行程，而非專業登山行程，所以在這次登山活動中，並沒有帶著充足的衣物與食物，且預計上山約1至2小時，回程也大約是相同的時間，但也想不到在這半天的健行路程中會發生這樣的意外。

黃文翔說，楊欣正跌落後，行動不方便，只能躺在現場等待救援，失去行動力的他，也無法找到遮蔽物，只能在這幾天裡承受大太陽與大雨，再加上，他摔落的地點，位於訊號的屏蔽區，因此，手機也沒有訊號能向外求救。

對於楊欣正失蹤一事，黃文翔說，大家內心都非常的煎熬，尤其是與他同行的14名同事，歷經那麼多天，終於找到楊欣正大家都非常感恩，也相當感激所有的搜救人員，持續那麼長的時間，都沒有放棄。